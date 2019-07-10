韩国在世贸组织要求日本撤回出口管控措施

新华社日内瓦7月9日电（记者凌馨）在9日于日内瓦召开的世界贸易组织（WTO）货物贸易理事会会议上，韩国要求日本撤回针对韩国实施的加强半导体材料出口管控措施。

韩方警告说，日方实施的出口管控措施将扰乱电子产品的全球价值链，并将给全球企业和日本企业带来负面影响。日方做法还可能损害世贸组织成员致力于维护的自由和公平贸易精神。

对此，日方回应说近日采取的措施并非贸易禁运，而是基于安全原因对出口管控措施重新进行必要评估的结果。日方强调，这一做法只是将此前韩方享受的贸易简化手续调整为常规手续，并没有违背世贸组织规则。

日本经济产业省1日宣布，将对出口韩国的半导体材料加强审查与管控，并将韩国排除在贸易“白色清单”之外。所谓“白色清单”，是日本政府制定的安全保障贸易友好对象国清单，日本出口商可以通过相对简化手续向清单内国家出口高科技产品。日本针对韩国实施的加强半导体材料出口管控措施4日开始生效。

此次日方限制向韩国出口的半导体材料是智能手机、芯片等产业的重要原材料。韩国专家表示，韩国企业不仅是日本半导体材料的消费者，同时也是全球存储芯片和显示器面板的主要提供者，如果因为材料进口受限导致生产受阻，将给全球供应链带来深远影响。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)