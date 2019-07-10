卡塔尔埃米尔访美 两国签订多项合同

新华社华盛顿7月9日电（记者刘品然 刘晨）美国总统特朗普9日在白宫与到访的卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆举行会谈。

据特朗普与塔米姆当天发表的联合声明，卡塔尔航空公司承诺购买湾流公司的公务机，购买5架波音777货机。此外，卡塔尔国防部承诺购买雷神公司的“爱国者”防空系统。

声明说，双方最新签订的商业合同体现了两国牢固的政治、安全和商业关系，两国将致力于继续推进高层级战略合作。

美国媒体当天援引双方官员的话报道说，特朗普与塔米姆还讨论了目前紧张的美伊关系。

一位美方官员说，美方可能会希望借卡塔尔向伊朗传递美方试图缓解紧张局势的态度并就未来对话建立路径，但他同时认为卡塔尔不会正式成为美伊之间的调停方。一位卡塔尔外交官也表示塔米姆不会主动推动调停，但愿意在美伊双方同意的条件下提供便利。

位于卡塔尔境内的乌代德空军基地是美国在中东的主要空军基地，也是美国中央司令部的前沿指挥中心，有约1万名美军和约100架美军机部署于此。

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