缅甸甲型H1N1流感已致31人死亡

新华社仰光7月10日电（记者车宏亮 庄北宁）据缅甸卫生和体育部最新公布的数据，自今年6月以来，缅甸全国已有180人确认感染甲型H1N1流感病毒，其中31人死亡。
卫生和体育部通报说，此次甲型H1N1流感疫情影响缅甸多个省邦，从6月1日至7月9日，已累计报告180例感染病例，其中仰光省病例数最多，达到108人，致死25人。
自2009年以来，甲型H1N1流感疫情已多次在缅甸出现。2017年，缅甸全国有400多人感染此型流感病毒，致数十人死亡。
甲型H1N1流感是一种急性传染性呼吸系统疾病，其症状为突发咳嗽、呼吸困难、发热等，病情严重者会出现继发性肺炎、甚至死亡。这种流感病毒传染性强，秋冬季高发，可全年传播。
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