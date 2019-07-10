俄总统新闻秘书：俄售土S-400防空导弹系统合同正在按期落实

新华社莫斯科7月9日电（记者李奥）据塔斯社9日报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天说，俄罗斯向土耳其供应S-400防空导弹系统的合同正在按期落实。
俄媒体9日早些时候援引土耳其媒体的消息报道，俄罗斯或在9日完成向土耳其供应首批S-400防空导弹系统。佩斯科夫当天就此事回答相关提问时说：“这一系统的供应正在当前合同框架内按期落实。”他没有明确回应供应的具体时间。
土俄双方8日均就S-400防空导弹系统的供应进行了表态。土耳其总统埃尔多安表示，俄方向土方供应S-400防空导弹系统的准备工作正在进行中。佩斯科夫表示，S-400防空导弹系统供应合同正在落实中。
2017年，土耳其与俄罗斯签订协议，购买4套S-400防空导弹系统。美国等北约国家多次警告土耳其不要购买S-400防空导弹系统，认为该系统无法与北约武器系统兼容，且可能有助于俄方今后定位及追踪美国及其盟国的F-35战机。
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