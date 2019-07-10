欧洲33国联手最大规模打击兴奋剂 警方共逮捕234名犯罪嫌疑人

“这是历史上最大规模的反兴奋剂行动!”据德国《图片报》9日报道，欧洲刑警组织8日称，在一项由33个国家共同参与的反兴奋剂行动中，警方共查获380万份兴奋剂药物和假药，同时逮捕了234名犯罪嫌疑人。

这项由欧洲刑警组织协调的行动，代号为“力量行动”，由意大利、希腊警方及世界反兴奋剂机构主导，并联合国际刑警组织、欧盟委员会联合研究中心，及欧盟反诈欺办公室等机构共同行动。世界反兴奋剂机构通报称，此项行动瓦解了17个有组织的犯罪集团。这些组织涉及的案件包括在欧洲各地贩卖假药和兴奋剂药物。在行动中，各国警方还查封了欧洲的9间地下实验室，并没收将近24吨的类固醇原料粉末。

“过去20年来，全球合成代谢类固醇产品的交易大幅增加”，欧洲刑警组织表示，消费者主要是运动员、健身和健美爱好者等。他们通常从亚洲或东欧网络购买小包装的类固醇，而社交媒体成了这些药品的广告载体和销售渠道。

《明镜》周刊9日报道称，体育运动中使用的兴奋剂也是“力量行动”打击的一部分。欧洲刑警组织负责人表示，他们此前已在体育赛事中进行了1357次尿液和血液检测。今年2月底，奥地利警方还逮捕了多名参加2019年北欧滑雪世界锦标赛的运动员，这些人在赛前输血注射兴奋剂。而在德国，一名医生被怀疑给至少21名运动员提供兴奋剂药物。世界反兴奋剂机构调查部门负责人称此次联合行动重击了非法药品。（记者 青木）

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