原标题：美媒：迪斯尼电影《花木兰》预告片引热议

据美国《世界日报》报道，美国迪斯尼真人电影“花木兰”(Mulan)在7月7日女子足球世界杯决赛直播期间首发第一款预告片，成为推特、Youtube和微博热门话题第一名。来自海外的华人纷纷力挺，有网友表示，能够在美国大屏幕上看到好莱坞制作的中国公主、展示中国的文化，突然懂了当年漫威推出首部非裔超级英雄“黑豹”时美国非裔观众的激动心情了。

一些在酒吧观看女足世界杯美国与荷兰争夺冠军的美国观众也在推特上表示，电影“花木兰”预告在电视上一播出，整个酒吧都沸腾，第一次看到这么多美国人为一个中国故事欢呼！可见“花木兰”的角色在海外也深入人心。在美国的华人影迷RuRu表示，迪斯尼选择在女子足球世界杯决赛期间播出预告非常恰当，因为这个比赛中的女选手们与花木兰一样，也是凭借自己的努力为国家和家庭获取荣耀。

电影“花木兰”改编自中国民间传说，讲述花木兰女扮男装、代父从军的故事。这个故事曾被改编为迪斯尼动画片，而这次则是以真人电影方式呈现。预告片中可见刘亦菲饰演的花木兰被家人安排去见媒婆相亲，但她为了代替父亲上战场，打破了当时女子只能做“好妻子”的命运，成为驰骋沙场的战士。

预告中呈现宏大战争场面，也看到刘亦菲以男子装束亮相，还有很酷的武打戏份，她在预告中说：“我的责任，是战斗”。这款预告在中国和海外华人网友心中获得了强烈肯定，认为从配乐、服饰、场景上都十分还原中国文化特色及原来动画版本的神韵。

从这款预告也可看出，本片在风格上与大部分迪斯尼真人公主电影大不同，既没有歌舞、演唱，也不突出搞笑，而是一部不折不扣的史诗类战争片。迪斯尼早前就确定，本片并非歌舞片，主角们不会演唱。但动画版里著名的那首主题曲“Reflection”依然会以背景音乐的方式呈现，在预告片中也能听到这首歌的主旋律。

动画版中虚构角色木须龙至今尚未曝光，这也引发一些外国网友的质疑，因为这个角色曾经在动画版里戏份很重，是花木兰的好帮手，也担负起主要笑点，人气颇高。据片场泄露出的消息，目前剧组人员有穿着一个带有凤凰标志的服饰，有人认为木须龙可能在片中被重新塑造为一个特效制造的凤凰。(记者 马云)

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