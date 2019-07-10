创造就业！墨西哥助洪都拉斯“种树”拦移民

墨西哥政府8日宣布扩大帮助中美洲国家洪都拉斯发展林业经济的计划，同时将中美洲援助资金提升至1亿美元（约合6.9亿元人民币），以帮助中美洲创造工作岗位、阻止移民北上。

同时，墨西哥政府寻求刺激国内就业，为境内等待美国移民申请批复的中美洲移民提供就业。

【植树】

墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德说，洪都拉斯总统预期本月访问墨西哥，确定植树造林项目的细节。

埃布拉德认为，就遏制移民潮，创造就业比加强边境执法更有效。

为减少非法移民北上，墨西哥上月启动中美洲经济发展计划，向萨尔瓦多提供3000万美元（2.1亿元人民币）援助，帮助萨方造林大约500平方公里，进而创造大约2万个就业岗位。法新社报道，这笔资金是1亿美元中美洲援助资金的一部分。

另外，墨西哥启动国内植树造林项目，在南部地区开始种植果树和商用林木。植树项目是墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔最看重的发展项目之一。

危地马拉是中美洲移民来源国之一，不清楚是否会加入墨西哥发起的植树造林项目。

减少非法移民是美国总统唐纳德·特朗普这届任期和谋求连任的主要着力点之一。美方要求墨方阻拦来自洪都拉斯、危地马拉等中美洲国家、借道墨西哥北上的非法移民，以加征关税相要挟，迫使墨方强化边境管控、逮捕并遣返非法移民。两国6月7日就关税和移民议题达成协议。

【就业】

埃布拉德说，327名正在等待美方审核庇护申请的中美洲移民在墨西哥北部地区找到工作。多家企业提供合计3700个就业岗位。同时，墨西哥建立16个边境庇护所，供移民栖身。

埃布拉德说，墨西哥官员克服一系列法律障碍，允许等待美方回复的移民在墨西哥工作，许多就业岗位来自墨美边境地区的装配工厂。

依据美墨先前达成的“移民保护协议”，将近1.9万名中美洲非法移民今年以来由美国移送至墨西哥。

墨西哥劳工部启动“华雷斯倡议”，向墨西卡利、华雷斯等墨西哥北部边境城市等待美方审核的移民提供庇护所、就业岗位和援助，费用由墨西哥联邦政府“埋单”。

只是，许多中美洲移民不为所动。本月初，在华雷斯等待美方审核的66名中美洲移民乘坐大客车返回祖国。

法新社以多名政治评论员为消息源报道，“移民保护协议”迫使许多非法移民滞留墨西哥边境城市，缺乏生计来源，没有栖身之处。（王逸君）（新华社专特稿）

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