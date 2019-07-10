抵御外部压力 伊朗再抛“选项” 欧洲加紧斡旋

伊朗官员8日说，伊朗方面正在讨论将浓缩铀丰度提升至20%甚至更高百分比的可能性，重新启动IR-2和IR-2M型离心机是所讨论的选项之一。

法国、德国、俄罗斯和欧洲联盟就伊朗提升浓缩铀丰度的举动表达“关切”，呼吁伊朗撤回相应举措、继续履行伊朗核问题全面协议。

【多选项】

伊朗原子能组织发言人贝赫鲁兹·卡迈勒万迪8日确认，伊方所生产浓缩铀丰度已经突破伊核协议规定的3.67%上限，超过4.5%。

卡迈勒万迪说，伊方正在讨论后续选项，包括重启离心机以及将浓缩铀丰度提升至20%甚至更高。

“有20%和（丰度比20%）更高的选项，”伊朗国家电视台援引卡迈勒万迪的话报道，“重启IR-2和IR-2M型离心机是一个选项。”

伊朗2015年7月与美国等六国签署伊核协议，换取联合国解除制裁。依据协议，伊朗可制备浓缩铀丰度的上限是3.67%，远低于武器级浓缩铀所需的90%。签署伊核协议前，伊朗铀浓缩丰度一度达到20%。这一丰度的浓缩铀可以驱动舰船。一些分析师解读，伊朗突破上限象征意义大于实际意义，旨在为对话协商留余地。

路透社报道，伊方提及的选项颇为“模糊”，既没有说明将提升多少数量的浓缩铀至更高丰度，也没有给出打算重启的离心机台数，为自身留下转圜空间。

依据伊核协议，伊朗只能利用少数几台较为先进的IR-2M型离心机从事研究。

【紧斡旋】

美国单方面退出伊核协议一周年之际，伊朗总统哈桑·鲁哈尼今年5月宣布中止履行协议部分条款。伊朗政府7日声称每隔60天是一个时间节点，持续放弃伊核协议中的条款，除非欧洲拿出保护伊朗利益的具体方案。

伊朗外交部发言人赛义德·阿巴斯·穆萨维8日告诉媒体记者，欧洲签署国将在60天后失去挽救协议的“最后机会”，伊方不会在这段时间过后给出更多“期限”。只是，他仍然对伊方与欧洲签署国继续磋商持开放态度，希望后者朝履行协议承诺的方向“迈进”。

欧洲国家反对美国单方面退出协议，正在努力斡旋挽救协议。

德国外交部一名发言人8日说，必须说服伊朗继续履行协议条款。“球无疑在伊方场地，”这名发言人说，“我们希望维护伊核协议。为此，各方必须坚持（履行协议条款）。”

欧盟发言人马娅·科齐扬契奇同一天就伊朗突破浓缩铀丰度上限表达“极度关切”，呼吁伊方停止并撤回与伊核协议条款不符的举措。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫8日告诉媒体记者，俄方先前已经警告，美国单方面退出伊核协议的做法将为全球安全带来“消极后果”，俄方呼吁各方经由外交途径化解危机。

伊朗外交部发言人穆萨维当天确认，法国总统埃马纽埃尔·马克龙的特使将在今后几天再度到访德黑兰，就挽救伊核协议与伊方磋商。（闫洁）（新华社专特稿）

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