加拿大一汽车旅馆燃气泄漏46人中毒

新华社渥太华7月9日电（记者李保东）加拿大马尼托巴省温尼伯市一汽车旅馆9日上午发生燃气泄漏事故，导致46人一氧化碳中毒，其中15人情况危急。

据加拿大媒体报道，当天上午，当地消防人员接到报警电话后赶到温尼伯市一家汽车旅馆，将46名因燃气泄漏而一氧化碳中毒的人员紧急送往医院接受救治，目前15人情况危急。

事发后，当地燃气公司紧急切断该旅馆的燃气供应，并在现场采取通风措施。温尼伯市消防部门负责人亚历克斯·福雷斯特说，这是一起严重的事故。

目前，事故具体原因正在调查中。

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