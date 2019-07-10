欧洲物色国际货币基金组织总裁人选

继克里斯蒂娜·拉加德上周由欧洲联盟成员国提名出任欧洲中央银行行长，欧盟多国财政部长8日表明立场，希望按照“惯例”，选一名欧洲人接替拉加德出任国际货币基金组织(IMF)总裁。

【保持“传统”】

国际货币基金组织1945年底在美国创建，以往12任总裁均由欧洲人充任，欧盟希望保持这一传统。

拉加德预期11月正式履职欧洲央行行长。国际货币基金组织第一副总裁、美国人戴维·利普顿本月2日起接替拉加德，充任代理总裁。

欧元集团成员国财政部长8日开会讨论国际货币基金组织总裁人选，没有做出决定。

西班牙经济大臣纳迪娅·卡尔维尼奥8日说：“无论对西班牙，还是对所有欧盟国家，重要的是总裁仍然是欧洲人。”法国经济与财政部长布鲁诺·勒梅尔呼吁欧盟尽快就推举候选人达成一致。

国际货币基金组织和世界银行是全球两大金融机构。美国持有国际货币基金组织基金份额最大，但与欧洲达成“默契”，美国人占据世行行长职位，不推举国际货币基金组织总裁候选人。

物色欧洲共同候选人的担子落在欧元集团主席马里奥·森特诺和欧盟轮值主席国芬兰肩上。

【潜在人选】

国际货币基金组织总裁候选人提名程序还没有启动。不过，一些欧盟成员国前高级官员的名字成为议论话题。

潜在人选中，欧元集团前主席、荷兰人杰伦·戴塞尔布卢姆、芬兰前总理亚历山大·斯图布、世行现任首席执行官、保加利亚人克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃呼声较高。

一些媒体报道先前提及英国中央银行英格兰银行行长马克·卡尼，认定他是欧洲可能考虑的人选之一。卡尼生于、长于加拿大，曾经充任加拿大央行行长。除加拿大国籍，他同时持有英国和爱尔兰护照。

路透社以一名欧盟官员为消息源报道，一些欧盟国家希望候选人来自欧盟成员国，而英国脱离欧盟在即，意味英国人排除在外。

媒体记者向荷兰财政大臣沃普克·胡克斯特拉询问荷兰人选，他回应：“荷兰有一些优秀候选人。”不过，一名官员说，戴塞尔布卢姆是唯一有望入围的荷兰人。

另一些欧盟官员说，格奥尔基耶娃是财长们讨论过的人选。上周欧盟机构新任负责人提名中，格奥尔基耶娃是候选人之一，但没有获得任命。（田野）（新华社专特稿）

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