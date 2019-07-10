承诺减少冲突 卡塔尔对话成果难稳阿富汗安全大局

阿富汗内部和平会议在卡塔尔举行两天，8日结束。包括塔利班代表在内的阿富汗人士在一份声明中承诺减少冲突。

塔利班在开会期间没有停止袭击。暂时不清楚各方能否履行声明所作承诺。

【指方向】

由卡塔尔和德国斡旋，大约70名塔利班代表和阿富汗不同领域人士7日至8日在卡塔尔首都多哈参加阿富汗内部和平会议。

法新社报道，各方发布共同声明，承诺启动并监督和平进程，将平民死伤人数降至零，推动流离失所者回乡，争取阿富汗不受地区势力干涉，呼吁无条件释放年老、残疾和生病在押人员，提及保障女性权利。

与会代表、“阿富汗女性网络”主任玛丽·阿克拉米说，共同声明“不算协议，而是对话开始的基础。好在双方都认可。”

塔利班代表阿米尔·汗·穆塔吉和阿富汗高级和平委员会副主席哈比巴·萨拉比分别用普什图语和达利语宣读共同声明。

由阿富汗政府和民间人士等组成的代表团原定今年4月在多哈与塔利班对话，但代表团人员组成和规模遭卡塔尔政府和塔利班方面反对，会晤取消。

卡塔尔和德国政府高度评价7日至8日阿富汗内部对话。

卡塔尔政府反恐特使穆特拉克·卡赫塔尼说：“分歧缩小……坦白讲，双方都十分严肃、致力于结束冲突，令我们惊讶。”他说：“会议成功，与会者讨论了和平进程、外国部队撤出、释放政治在押人员和阿富汗政治议题。”

德国驻阿富汗大使马库斯·波策尔说，关键成果是双方承诺减少暴力。

【无约束？】

不清楚阿富汗和平会议发布的共同声明是否有法律约束力。

在智库阿富汗分析师网络专家托马斯·鲁蒂希看来，这份声明难以产生约束力，阿富汗内部和平会议不算谈判，达成的协议更像是“谅解备忘录”。

大学教授扎伊纳卜·姆瓦希德说，一些与会代表寻求立即停火，但塔利班代表强调，除非就外国军队全部撤出阿富汗的时间表达成一致，否则不会讨论停火。

阿富汗公务员委员会主席纳达尔·纳德里说，尽管双方达成一些共识，但塔利班“没有积极回应立即停火的呼吁”、不同意让外国军队“以负责任的方式撤出”。

和平会议召开期间，塔利班的攻势没有减弱。武装人员7日在阿富汗中部地区一处安全部队营地附近引爆汽车炸弹，致使14人死亡、180人受伤。

美联社报道，塔利班控制接近一半阿富汗国土，几乎每天都会发动袭击，主要针对阿富汗安全部队和政府官员。

【作铺垫？】

和平会议召开以前，美国政府和塔利班代表在多哈谈判6天。按美方的说法，谈判取得“实质进展”。

美方与塔利班的谈判7日和8日暂停，为和平会议“让路”。谈判定于9日重新启动。法新社解读，阿富汗内部和平会议为美方与塔利班“续谈”作铺垫。

法新社预期，美国和塔利班后续达成协议的可能性比较大，协议将满足各方主要诉求，即应塔利班要求，设定外国军队撤出阿富汗的时间表，塔利班承诺阿富汗在美军撤离后不会成为“基地”组织或其他极端主义组织栖身地。

法新社报道，美国和塔利班预期不会触及一些棘手议题，如塔利班今后将在阿富汗政坛扮演何种角色以及阿富汗现任政府的地位。

塔利班长期以来视阿富汗政府为美方“傀儡”，拒绝与政府直接对话。对这次参加阿富汗内部和平会议的政府官员，塔利班仅认同他们的“个人身份”。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)