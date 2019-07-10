默克尔：只有通过政治进程才能解决叙利亚冲突

新华社柏林7月9日电（记者任珂 张远）德国总理默克尔9日说，只有通过政治进程才能解决叙利亚国内冲突，德国将继续与国际社会一道为推动叙利亚政治进程而努力。

德国政府当天在位于柏林以北数十公里的梅泽贝格宫举行驻德外交使团招待会。默克尔在招待会上致辞说，只有通过以联合国安理会相关决议为基础的政治进程，才能结束叙利亚国内的流血冲突，并帮助建立信心和启动全国和解进程。

默克尔说，政治进程能给叙利亚人民和逃离战乱的叙利亚难民提供机会，让他们通过自由选举决定自己国家的政治未来。现在这个进程进展十分缓慢，德国将与联合国和其他国际伙伴一起，继续为推动叙利亚政治进程而努力。

默克尔说，当前世界进入动荡时期，各种挑战层出不穷，包括冲突、贸易争端和裁军协议遭背弃等，因此开展建设性对话的意愿和能力至关重要。她呼吁外交官们发挥作用，促进各方之间的交流，帮助建立信任。

默克尔说，认同世界贸易组织的交易体系对各国经济十分重要，多边主义是解决贸易问题的最好方法。只有全球一道努力，才能应对人类面临的共同挑战，包括气候变化、贫困、饥饿、疾病和数字革命等，因为在这个相互关联的世界上，各国的福祉都建立在全球共同福祉之上。

据德国媒体报道，美国驻德国大使理查德·格雷内尔没有出席当天的招待会。

美国政府叙利亚问题特别代表詹姆斯·杰弗里日前要求德国向叙利亚派遣地面部队，以协助美国支持的一支叙利亚反对派武装继续打击极端组织“伊斯兰国”残余力量。德国政府发言人赛贝特8日说，德国将继续以各种方式协助打击“伊斯兰国”，但不包括派遣地面部队。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)