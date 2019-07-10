东南欧合作进程峰会在波黑开幕

新华社萨拉热窝7月9日电（记者张修智）东南欧合作进程峰会9日在距波黑首都萨拉热窝约30公里的亚霍里纳山开幕。峰会当天通过宣言，承诺将共同致力于欧洲一体化及东南欧的安全与稳定。

本次峰会为期两天，近20个国家及国际组织的政要和高级代表与会，其中包括土耳其总统埃尔多安、黑山总统久卡诺维奇、北马其顿总统彭达罗夫斯基、塞尔维亚总理布尔纳比奇、保加利亚总理鲍里索夫等。

波黑主席团轮值主席（总统）多迪克在开幕式上致辞时说，欧洲一体化对东南欧、特别是巴尔干地区的经济及社会发展具有重要意义。

会议当天通过宣言，与会各国在宣言中承诺加强经济、社会及文化领域的合作，推进欧洲一体化进程。宣言指出，东南欧的安全是欧洲大陆安全与稳定的先决条件。各国在打击恐怖主义、极端主义以及有组织犯罪方面必须协调一致，当下要重点打击贩卖人口、武器弹药走私、洗钱和腐败等。为解决这些问题，需要加强睦邻友好、相互尊重和真诚的政治对话。

东南欧合作进程为地区合作组织，1996年在保加利亚首都索非亚成立，旨在确保巴尔干国家稳定，促进地区合作与发展。

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