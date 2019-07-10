2019“中日小大使”活动欢迎会在日举行

新华社东京7月9日电（记者姜俏梅）由日本永旺1%俱乐部举办的第11届“日本中国青少年大使（中日小大使）”活动中国小大使欢迎会9日在中国驻日本大使馆举行。

今年是“中日青少年交流促进年”。本届“中日小大使”活动共有14所高中的140名学生参与，包括来自中国北京市、武汉市和苏州市的7所高中70名学生，以及来自日本北海道、东京都、茨城县、爱知县和三重县的7所高中70名学生。

为期8天的交流活动将分为两个部分，前半段以“经济发展与环境协调”为主题，参观日本最新技术和资源循环设施；后半段中国学生将寄宿在日本同学家中，体验日本家庭生活和日本高中课堂。10月，日本高中生将回访中国。

9日晚，“中日小大使”代表以及中国大使馆、日本外务省、永旺1%俱乐部相关人员汇聚一堂，展开热烈交流。永旺1%俱乐部理事长横尾博在欢迎会上致辞说，日中两国高中生是未来时代的主角，希望他们继承历代“小大使”的使命，为促进两国关系发展发挥作用，互相携手努力将未来友好宣言变为现实。

中国驻日本大使馆公使郭燕希望“小大使”们抓住访问机会，深入了解对方国家和社会，体验彼此精彩文化，结下深厚友谊，将来共同成长为中日友好的中坚力量，成为真正的中日友好大使。

2019中国小大使代表团团长、北京市人民政府外事办公室国际交流中心主任张良松指出，2019“中日小大使”活动已成为“中日青少年交流促进年”的主要内容之一，为夯实两国友好的民意基础、推进中日世代交好作出积极贡献。

来自北京市三里屯一中的董洋说：“青少年肩负促进中日友好的责任，也能成为两国文化交流的桥梁。”

东洋大学附属牛九高中高二学生铃木爱理接受新华社记者采访时表示，她从没去过中国，也没有中国朋友，特别期待通过此次活动了解更多中国学生的学习和生活情况，和他们成为好朋友。她说：“这次交流活动将是我们这一代构筑日中友好关系的第一步。”

当晚，“中日小大使”发表了《中日未来友好宣言》，表示将以开放的心态积极开展交流，提供民间交流与合作机会，让两国关系成为世界的典范，实现更美好的未来。

永旺1%俱乐部成立于1989年，每年抽取永旺集团利润的1%，用于社会慈善，国际扶贫、援助和青少年交流。“中日小大使”交流活动始于2009年，迄今已是第11个年头，截至本年度已累计有1411名高中生参与活动。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)