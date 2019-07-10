突尼斯总理希望中国积极参与突经济建设

新华社突尼斯7月9日电（记者黄灵）突尼斯总理沙赫德9日会见中国驻突尼斯大使汪文斌时高度赞扬中国对突尼斯的支持，并希望中方加大参与突尼斯经济建设的力度。

沙赫德表示，感谢中国政府对突尼斯的支持和帮助，中突两国关系长期以来一直友好，近年来又有进一步发展。他希望中国能积极参与突尼斯的高速公路、铁路、桥梁等基础设施建设和经济开发区等项目，以促进当地经济和社会发展。沙赫德对中方愿在中非合作论坛北京峰会的框架下参与突经济建设给予肯定。

沙赫德表示，突方将为突中合作项目的推进和落实提供便利，希望双方协商的项目能早日落地并见到成效。他指出，在双方共同努力下，突中关系将会向纵深发展。

2018年7月，中突两国签署共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。

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