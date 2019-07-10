中国市场商务交流研讨会在奥克兰举行

新西兰中华新闻通讯社7月6日电：（记者张宁）由环球网和中国检验认证集团CCIC新西兰公司主办，新西兰中华新闻通讯社“一带一路”商务中心、中新经贸集团和新西兰潮属商会承办的“2019新中经贸合作共赢促发展，中国市场商务交流研讨会”7月6日在奥克兰潮属总会会馆举行。

应邀出席会议的嘉宾有：中华人民共和国驻奥克兰总领事馆商务领事寇萌君以及陈安恺副领事，新西兰国家党主席Peternal Goodfellow和国会议员杨健博士、新西兰工党的代表陈耐思、奥克兰市议员PaulYoung等当地政要，新西兰新中电商联盟主席Chris Lipscombe和新西兰的一些知名企业及当地商、协会的代表岀席了会议。

会议由新西兰跨境电商联盟刘珏秘书长主持。会议高度评价了新中建交47年来，特别是新中自由贸易协定签署11年来，两国间的经贸合作不断取得丰硕成果，中国民众生活品质日益提升形成的巨大市场需求与新西兰纯净的原生态产品资源优势，为新中两国的经济发展带来愈来愈多的合作契机和互利互惠。

新西兰国家党主席Peter Goodfellow先生、新西兰国会议员杨健博士、新西兰新中跨境电商联盟主席Chris Lipscombe先生、奥克兰市议员PaulYoung先生先后致辞。他们期待在新中贸易的快速发展中，抓住机遇、互利互惠，努力把新中贸易关系提升到一个新的水平。

中国检验认证集团CCIC新西兰公司的袁建成总经理发表了主旨演讲，对近几年来新中贸易的迅猛发展给予了高度评价。

2017年，中国自全球178个国家进口食品，新西兰名列排行榜的第三位，仅次于欧盟和美国。这些数据表明，来自新西兰的食品在中国广受欢迎的程度在不断提高，新中两国间的食品贸易还有着很大的增长空间。

在谈到有效避免目前新中食品跨境贸易中时有发生的问题和风险时，袁建成先生介绍了中国政府和有关部门陆续出台的一系列规定，以及关于推动中国食品溯源体系建设并加强对跨境电商产品实行追溯机制的相关要求。

袁总经理还谈到了CCIC新西兰公司作为产、供、销到消费者全过程的产品溯源第三方认证机构，可以为新中跨境贸易的顺利开展所提供的各项服务。

环球网相关工作人员向嘉宾和参会者们介绍了将在今年10月举行的“2019一带一路国际商协会大会”，并欢迎新西兰知名企业及品牌产品能够通过环球网进入中国，为新中贸易发展贡献力量。

新西兰潮属商会王锡钢会长、新西兰AFC集团控股有限公司董事曹誉恒先生、新西兰中华新闻通讯社景曦社长也先后发言，他们都是新中贸易关系日渐成长、快速发展的亲历者和见证者，更乐见于新中两国间的友好关系和贸易交往迈上新的台阶。

研讨会上，与会的嘉宾受主办方的委托，向环球网本次在新西兰聘请的6位顾问颁发了聘任证书。

本次会议由新西兰AFC集团控股有限公司、新西兰联合制药厂、新西兰跨境电商联盟、新西兰辽宁商会、新西兰湖南商会和新西兰海南商会协办。

摄影：美女好摄、张宁

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