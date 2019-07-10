俄谴责格鲁吉亚极端势力煽动破坏两国关系

俄罗斯8日谴责格鲁吉亚一名媒体记者言语侮辱俄罗斯总统，指认这是格鲁吉亚极端政治势力蓄意挑衅，意在煽动破坏两国关系。

俄罗斯外交部在当天发表的声明中说，发生在格鲁吉亚的事件说明了“偏激反俄情绪将通往何处”，“我们认为这是格鲁吉亚极端势力设计破坏两国关系的又一次蓄意挑衅”。

格鲁吉亚鲁斯塔维-2电视台7日晚间播出一档直播电视节目，记者乔治·加布尼亚用污言秽语谈及俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。格鲁吉亚总统萨洛梅·祖拉比什维利和总理马穆卡·巴赫塔泽随即予以谴责；格外交部发表声明，称这一言论煽动情绪，目的是加剧业已紧张的格俄关系。

被问及俄方对上述事件的看法时，俄罗斯外交部女发言人玛丽亚·扎哈罗娃回应：“格鲁吉亚的问题。”扎哈罗娃没有再作更多解释和回应。

俄罗斯国家杜马、即议会下院国际关系委员会成员叶夫根尼·普里马科夫认为，应彻底冻结俄格关系。“诚然，格鲁吉亚总统谴责了加布尼亚，但（格方）没有道歉。”

加布尼亚的节目播出后，数以百计示威者在鲁斯塔维-2电视台大楼外集会，要求电视台解雇加布尼亚。鲁斯塔维-2电视台一度暂停播出，直至8日晨恢复。

俄罗斯与格鲁吉亚关系近期愈发紧张。格鲁吉亚6月发生针对俄罗斯议员谢尔盖·加夫里洛夫的示威活动，一些人不满加夫里洛夫坐在格鲁吉亚议会议长的座位上发言。示威演变为骚乱，超过100名示威者和警察受伤。

俄罗斯随后针对格鲁吉亚局势发布两道禁飞令。禁飞令8日生效，禁止俄方客运航班飞往格鲁吉亚和格方客运航班入境俄罗斯。另外，俄罗斯收紧对格鲁吉亚红酒进口的管控。

俄罗斯与格鲁吉亚2006年、2008年关系紧张之际，俄方发布类似禁飞令。俄罗斯与格鲁吉亚因阿布哈兹和南奥塞梯问题长期不睦。俄格军队2008年8月在南奥塞梯爆发冲突，俄方随后宣布承认阿布哈兹和南奥塞梯独立，两国关系进入“冰冻期”，迄今没有恢复外交关系。（陈立希）（新华社专特稿）

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