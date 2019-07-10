英美“差评”风波关联“脱欧”的权力争斗？

英国驻美国大使金·达罗克2017年至今“差评”美国多项政策的多份密件遭媒体曝光风波8日持续发酵。

美国总统唐纳德·特朗普8日经由社交媒体批评英国，说首相特雷莎·梅处理脱离欧洲联盟事宜不当、称不会再与达罗克“打交道”。美方当天撤回对英方大使的晚宴邀请。英国首相的发言人回应，特雷莎·梅“完全支持”达罗克。

英国媒体分析，能泄露如此多密件的英国政府官员级别不低。这场风波让英美跨大西洋关系陷入尴尬，可能关联执政党保守党内部就“脱欧”事宜的权力争斗。

【批评“升级”】

特朗普8日连发两条“推特”，说特雷莎·梅没有听取自己的建议，她和英国政府官员把“脱欧”搞得一团糟。特朗普自称“不认识”达罗克，说美国方面对他的评价不高，“我们不会再与他打交道”。

特朗普写道，对英国而言，“好消息是他们不久将迎来新首相”。

一天前，英国《星期日邮报》刊登达罗克2017年至今发给英国政府的多份备忘录和电报，内容充斥对本届美国政府的负面评价，说白宫“功能失调”“难以预测”“在外交领域笨拙无能”。

特朗普当天回应上述报道，显现不屑一顾，认为达罗克“没有为英国服务好”，“我可以评价他几句，但我不愿费那个工夫”。

一天后，特朗普的批评语调明显升级。英国广播公司报道，美方8日撤回对达罗克出席白宫晚宴的邀请。特朗普当晚与到访的卡塔尔埃米尔、即国家元首谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼共进晚餐。

英国广播公司驻纽约记者尼克·布莱恩特报道，除非再遭冷落，达罗克预期仍将陪同正在访问美国的英国国际贸易大臣利亚姆·福克斯，与特朗普的大女儿伊万卡会面。

福克斯说，他将当面向伊万卡致歉。

【严查“内鬼”】

特朗普发布“推特”数小时后，英首相发言人詹姆斯·斯莱克重申，密件泄露是“不幸”事件，但达罗克“依然获得首相全力支持”。

斯莱克告诉媒体记者，英方一直与特朗普政府沟通，阐明英方认定泄密“不可接受”立场。他说，“选择性泄露节选过的文件不能反映”英美两国关系的“亲密程度”以及英方对两国关系的“尊重”；英方“同时强调大使能就驻在国政治情况提供诚实、不加修饰评估的重要性”。

斯莱克说，英国与美国关系“特殊、持久”，今后仍将如此。

美联社报道，密件泄露为英美两国“制造尴尬”。按照路透社的说法，英国希望今年10月底“脱欧”后能与美国这一“最亲密盟友”签署贸易协定。

正寻求接替特雷莎·梅出任保守党党首暨新首相的外交大臣杰里米·亨特8日把矛头指向泄密人，说“罪犯”一旦查明，“将面临非常严重后果”。英外交部7日对这一事件启动内部调查。

英国议会下院保守党籍外交委员会主席汤姆·图根达特则致信伦敦警察局，呼吁警方介入、就事件启动刑事犯罪调查。

在英国政府官员看来，“内鬼”出自英国政界。美联社报道，泄密人可能受到违反《官员保密法》指控，面临最高两年监禁，但先前甚少有人获罪。

【目标是大使？】

多家媒体推测“内鬼”身份以及密件泄露的原因。英国广播公司政治新闻编辑劳拉·库恩斯伯格认为，特雷莎·梅即将离任，达罗克明年1月任期结束，密件泄露事件以及两国后续纷争不太可能直接影响英美关系。

英国《每日电讯报》报道，多达100人可阅这些密件，但能接触到“整批”密件的“官员或阁僚”应该属于高级别；首要怀疑对象可能是正投入保守党内部权力争斗的“脱欧”派“玩家”。

美联社报道，英国政界“脱欧”派人士一直指认达罗克对“脱欧”不太热心。曝光密件的记者伊莎贝尔·奥克肖特属于强硬“脱欧”派，是英国脱欧党党首奈杰尔·法拉奇的盟友。

英国《卫报》外交新闻编辑帕特里克·温图尔推断，媒体先前曝光的下任驻美大使热门人选、现内阁秘书兼首相国家安全顾问马克·塞德威尔同样对“脱欧”不太热心。美方可能更青睐法拉奇出任大使，援引是他既是强硬“脱欧”派，又与特朗普关系良好。

不过，法拉奇8日表示无意接替达罗克。

两任英国驻美大使罗宾·伦威克和克里斯托弗·迈耶认为，密件泄露后达罗克的工作“难以为继”。迈耶说，泄密人“故意破坏”达罗克的工作，希望由自己人取代他。（海洋）（新华社专特稿）

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