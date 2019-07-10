伊朗指责美国借制裁为页岩油销售抢占市场

伊朗石油部长比詹·赞加内指责美国利用制裁举措打压全球原油供应，以提升美国页岩油的市场影响力。

美国去年5月退出伊朗核问题全面协议，恢复和追加对伊朗制裁。美伊关系紧张态势今年以来不断升级，美国寻求全面阻断伊朗原油出口，伊朗指认美国发起“经济战”。

赞加内在伊朗国家电视台7日播出的一段访谈中说，他认为，美国对伊朗和委内瑞拉施加制裁的原因之一是为美国原油销售开拓市场。

“（美国）这么大的原油产量需要一个市场，石油输出国组织（欧佩克）的定期减产（策略）无法补足（这一需求），”赞加内说，“因此，美国需要打压市场，为自身找到一席之地。美国人施加一些制裁，以便继续生产和发展（自己的）页岩油产业。”

页岩油开发正在冲击传统原油市场。美国近年大力开发页岩油，今年超越俄罗斯和沙特阿拉伯，成为世界头号原油生产国。依照国际能源署的说法，美国2021年将成为原油净出口国。（闫洁）【新华社微特稿】

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