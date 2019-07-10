纽约市自行车手死亡人数激增 市长“零死亡愿景”计划失败

人民网讯 据美国侨报纽约网报道，纽约2019年前半年死于交通事故的自行车手人数，已经超过了2018年全年自行车手死亡人数。

据报道，自行车运动提倡者表示，今年已发生15起自行车手死亡事件，比去年全年死亡事件多了5起。该现象证明纽约市缺乏为骑自行车手提供安全的基础设施，也证明了市长白思豪提出的到2024年不出现与交通事故死亡有关 的“零死亡愿景”计划失败(Vision Zero)。

上周，非盈利性机构组织Transportation Alternatives 在一份声明中表示，“每一场悲剧都是可以避免的。”该组织还呼吁市长白思豪敦促纽约交通局(Department of Transportation)制定“紧急应对计划”，并要求市议会通过一项交通安全法案。（老任）

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