第八次中老两党理论研讨会在厦门举行

本报厦门7月9日电 （记者钟自炜）7月9日，以“中老两国社会主义现代化建设的规律”为主题的第八次中老两党理论研讨会在福建厦门举行。中共中央政治局委员、中央书记处书记、中宣部部长黄坤明和老挝人革党中央政治局委员、中央书记处书记、中组部部长占西，老挝人革党中央书记处书记、中宣部部长吉乔出席开幕式。

黄坤明在主旨报告中指出，深化治国理政经验交流，是中老两党两国最高领导人达成的重要共识。在新中国成立70年的伟大历程中，中国共产党领导人民为找到一条适合中国国情的发展之路进行了艰辛探索，在社会主义现代化建设的性质方向、发展模式、根本任务、前进动力、主体力量、政治保证等方面形成了规律性认识。在未来的征程上，中国党和国家要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移在社会主义道路上探索实践，努力实现建成社会主义现代化强国的宏伟目标。

占西在主旨报告中介绍了老挝人革党建设迈向社会主义的人民民主制度的经验。占西表示，老挝愿同中国广泛加强交流、深化务实合作，共同落实好老中命运共同体行动计划。

研讨会前，黄坤明分别同占西和吉乔举行会见会谈，就落实两党总书记重要共识、推动中老命运共同体建设等深入交换意见。

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