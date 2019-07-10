105国已报名参加军运会

本报北京7月9日电 （立风）今年10月18日，第七届世界军人运动会即将在湖北省武汉市举行。今天，国务院新闻办举行新闻发布会，第七届世界军人运动会执委会副主任兼秘书长、中央军委训练管理部军运会执委会办公室主任郭建中，第七届世界军人运动会执委会副主任兼秘书长、武汉市委常委、常务副市长胡亚波介绍武汉军运会筹办工作进展等方面情况。

已有105个国家报名参赛

对兴奋剂“零容忍”

当前，赛会筹备工作正在紧锣密鼓向前推进，初步具备了办好一流盛会的各项条件。

郭建中介绍，新一轮军队改革整合全军专业体育力量资源，成立了中央军委训练管理部军事体育训练中心，为备战参赛提供了有力保证。中国队坚持以我为主，充分内部挖潜，全面充实运动员、教练员、科研医疗人员队伍，组成要素齐全、功能完备的备战阵容和保障队伍，将参加这次军运会除高尔夫球之外的26个大项比赛。

本届军运会截至目前已有105个国家报名参赛，包括世界主要军事体育强国。郭建中说，这既是压力也是动力。我军将秉承“体育传友谊”的理念宗旨，尊重对手、研究对手、学习对手，赛场上切磋技艺、公平参赛，赛场外交流文化、增进友谊，扩大“朋友圈”；充分尊重运动员备战参赛的主体地位，把服务保障重心放在训练备战一线，集约全军专业体育保障力量，借助军兵种保障资源，依托军地专业力量，改善训练条件，开展科研攻关，为备战参赛提供有力支撑。

郭建中说，我军参加历届军运会，对使用兴奋剂一贯坚持“零容忍”态度，中国军队只要干干净净的成绩，绝不要任何沾染兴奋剂的金牌。

35个军运会场馆建设完工

具备办赛条件

“再过100天，第七届世界军人运动会就要在湖北武汉正式开幕了，这是中华人民共和国成立70周年之际，在我国举办的一场重要的国际性综合体育赛事。”胡亚波表示，军运会各项筹办工作取得积极进展。

一是场馆建设全面完工。目前，35个军运会场馆已经全部完成建设和维修改造工作，具备办赛条件。为充分体现节俭办赛和惠民理念，35个场馆中有17个是利用现有场馆设施维修改造，赛后对社会开放继续发挥作用。在确保质量和安全前提下，全部场馆设施建设改造仅用27个月建成，被国际军体联誉为“中国速度”。

二是赛事组织全力冲刺。38个项目竞赛委员会积极开展工作，已形成竞赛组织、竞赛筹备工作主体。38场军运会测试赛正在顺利推进，涵盖全部27个竞赛项目，目前已完成男子篮球、摔跤等18场测试赛。裁判选调、反兴奋剂等工作顺利推进。累计已收到105个国际军体成员国、10719人正式报名信息。目前正在组织最后一次报名。

三是大型活动顺利推进。开、闭幕式创意方案全面推进实施，节目正在紧锣密鼓排练。火炬传递将于8月1日在中国人民解放军诞生地——江西南昌采集火种，并在全国27个城市和16个部队站点接力传递。

四是保障工作不断完善。赛时运行指挥体系完成组建，即将正式开展运行。对标国际综合赛会标准，做好信息技术、交通组织等后勤保障工作。军运会运动员村公寓住房、餐厅全部完工，98家军运会接待酒店服务保障准备就绪。3万余名赛会志愿者和21万名城市志愿者招募完成，培训工作正在进行。

五是城市功能明显提升。坚持“办赛事”和“建城市”相统一，全域整治提升城市综合环境，加快城市基础设施建设，一大批城市快速路网、桥隧地铁等交通基础设施投入使用，城市精细化管理水平不断提升，武汉变得更干净、更整洁、更有序。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)