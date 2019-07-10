尼日利亚兑换所经营者联合会呼吁深化奈拉与人民币互换机制

人民网阿布贾7月10日电（记者 姜宣） 据尼日利亚《卫报》9日消息称，尼兑换所经营者联合会（ABCON）总裁阿米努·瓜达贝博士8日表示，尼日利亚必须要加强奈拉与人民币互换，开发相关衍生品，这一政策已经非常紧迫。

瓜达贝称，不仅俄罗斯和亚洲一些国家已经联合起来反对美国，与中国达成了人民币互换协议来强化本国货币，欧洲也于今年初建立“支持贸易往来工具”（INSTEX），以躲避由美元主导的环球银行金融电信协会（SWIFT）系统监管，来进一步削弱美元作为全球贸易和储备货币的主导地位。

瓜达贝表示，当前，尼中之间已经达成的25亿美元货币互换协议不仅给当地银行带来了更多收益，而且有利于奈拉的稳定。未来可以相见，美元霸主地位将下降，尼日利亚应该要注意到这一点，深化奈拉与人民币互换机制。

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