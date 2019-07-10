第四届海外华文新媒体高峰论坛《丽江宣言》

今天，我们来自全球100余家华文媒体的代表来到美丽的丽江，参加由人民日报海外版与丽江市共同主办的第四届海外华文新媒体高峰论坛，探讨全媒体时代华文媒体的使命担当，共同发出《丽江宣言》，与全球华文媒体共勉：

我们要让全媒体时代的华文媒体声音更响亮，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大精神力量和舆论支持。

全媒体时代海外华文媒体大有可为。“所当乘者势也，不可失者时也。”广大华文媒体应该深刻把握5G技术广泛应用等信息革命的历史机遇，因势而谋、应势而动、顺势而为，加快推动华文媒体融合发展，使华文媒体具有更大传播力、引导力、影响力、公信力，在构建人类命运共同体、推进“一带一路”建设等方面，更好地发挥桥梁纽带作用。

深入推进媒体深度融合，华文媒体须携手共进。“明者因时而变，知者随事而制。”华文媒体应深化合作，坚持一体化发展方向、坚持移动优先策略，探索人工智能运用，构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局，为加强新时代国际传播能力建设贡献华媒力量。

我们将致力唱响华媒好声音、增强华媒新优势。当前中国处于近代以来最好最关键的发展时期，世界处于百年未有之大变局，两者同步交织、相互激荡。我们将在新闻报道中，真实、客观讲述中国从站起来、富起来到强起来的成长故事，准确解读中国和平崛起的发展道路。在国际上努力增信释疑，宣介中国主张、中国方案。

我们倡议，海内外华文媒体要加强自身建设，树立华媒新形象，以勇立潮头的改革勇气、融通中外的开放胸襟、高出一筹的传播能力，为海内外中华儿女打造更加美好的精神家园。

携手合作、共迎挑战，守正创新、加快转型，让我们一起努力，共同书写全媒体时代华文媒体合作共赢、协同发展新篇章。

《 人民日报 》（ 2019年07月10日 15 版）

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)