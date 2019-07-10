原标题：普京表示不会对格鲁吉亚实施经济制裁

中新社莫斯科7月9日电 (记者 王修君)俄罗斯总统普京9日表示，不会对格鲁吉亚实施经济制裁。

资料图：普京。

7月7日晚间，格鲁吉亚一家电视台主持人在主持一档节目时公开辱骂普京并将其称为“侵略者”。此外，该名主持人的部分言论还涉及普京父母以及所有俄罗斯人。该名主持人的举动激起了俄格两国高层的强烈不满。

此后，俄国家杜马(议会下院)通过一项声明，建议俄政府对格鲁吉亚采取特别经济制裁并将提议上报普京。俄总统新闻秘书佩斯科夫说，对于此事议会立场完全一致，目前需要等待普京做出最终决定。

9日，普京对媒体回应称，出于对格鲁吉亚人民的尊重，他不会对格鲁吉亚实施经济制裁。对于有俄议员提出要起诉该名主持人，普京说自己不会这样做。因为这样只会让这名主持人感到“十分荣幸”。

普京说，当前，在不了解历史的格鲁吉亚民众中蔓延着反俄情绪，这样只会不利于格鲁吉亚人民。

格鲁吉亚总理巴赫塔泽当天表示，普京的决定很好，格方对此表示欢迎。两国人民间不应该有障碍。

由于此前格鲁吉亚境内爆发了大规模反俄抗议，致使当前俄格关系紧张。俄罗斯已于8日暂停了两国之间的民航班机往来并建议俄罗斯旅游公司在禁飞期间不要向俄游客提供前往格鲁吉亚的旅行服务。

格鲁吉亚国家银行此前发布的通告说，此举对格经济造成了消极影响。如果禁飞令一直持续至今年年底，格鲁吉亚可能面临高达3亿美元的经济损失。(完)

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