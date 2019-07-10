中国驻马来西亚外交机构全力协助潜水遇难游客家属处理善后事宜

新华社吉隆坡7月9日电（记者郁玮 林昊）中国驻马来西亚哥打基纳巴卢总领馆9日表示，在潜水时不幸遇难的两名中国游客的家属近日已抵达马来西亚沙巴州，总领馆正在全力协助遇难者家属处理善后事宜，敦促警方尽快查清案情，并要求当地政府有关部门加强执法，切实保障中国游客安全。

两名中国男性游客和一名本地教练5日在沙巴州仙本那附近海域潜水时不幸遇难。经中国驻哥打基纳巴卢总领馆向当地警方核实，两名中国公民疑似在旅游区域潜水过程中因附近渔船非法炸鱼致死。

事件发生后，总领馆多次与沙巴州旅游局官员就善后事宜进行沟通和交涉，旅游局已派代表与遇难者家属见面。

据当地媒体报道，目前案件仍在调查过程中，尚未抓到肇事者，但已在出事海域发现有土制炸弹碎片，附近区域有大量死鱼，遇难者潜水装备遭严重损坏，海底珊瑚礁被严重破坏。

中国驻马来西亚大使馆表示，马来西亚每年发生多起涉中国游客的水上游安全事故。暑期旅游高峰期即将开始，中国驻马使领馆近期也在吉隆坡、浪中岛、沙比岛、马穆迪岛等接待中国游客较多的景区进行领保安全巡查。

使馆提醒游客，在出国旅行尤其是参与水上游项目时，一定注意生命安全，选择具有资质的旅行社或潜水机构等，遵守当地法律法规，增强旅行保险意识。

马来西亚华人旅游业公会主席陈三顺建议，游客在下海游泳或潜水时，避免到渔业作业或存在海底暗流的海域。水上游时一定穿好救生衣，不在极端天气出海，最好结伴出游，在海边游玩时照看好孩子。

(责编：岳弘彬)