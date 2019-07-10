原标题：停职两个月！格鲁吉亚主播辱骂普京被罚

【环球时报综合报道】格鲁吉亚“鲁斯塔维-2”电视台主持人加布尼亚7日在节目中辱骂俄罗斯总统普京，引发多方批评。据《今日格鲁吉亚》报道，加布尼亚已被罚停职两个月。

《今日格鲁吉亚》引述电视台发布的信息称，“根据自我监管机构的决定，加布尼亚已被完全停职两个月。这项限制包括他参与的所有节目。”

加布尼亚在节目中用俄语辱骂普京及其已故父母，俄总统新闻秘书佩斯科夫8日称，对格鲁吉亚人来说，发生此事是“巨大的耻辱”，俄国家杜马要求对格实施贸易制裁。俄总统普京9日表示：“出于对格鲁吉亚人民的尊重，我不会这么做(制裁)。”(王方)

(责编：冯粒、袁勃)