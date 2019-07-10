停职两个月！格鲁吉亚主播辱骂普京被罚

【环球时报综合报道】格鲁吉亚“鲁斯塔维-2”电视台主持人加布尼亚7日在节目中辱骂俄罗斯总统普京，引发多方批评。据《今日格鲁吉亚》报道，加布尼亚已被罚停职两个月。
《今日格鲁吉亚》引述电视台发布的信息称，“根据自我监管机构的决定，加布尼亚已被完全停职两个月。这项限制包括他参与的所有节目。”
加布尼亚在节目中用俄语辱骂普京及其已故父母，俄总统新闻秘书佩斯科夫8日称，对格鲁吉亚人来说，发生此事是“巨大的耻辱”，俄国家杜马要求对格实施贸易制裁。俄总统普京9日表示：“出于对格鲁吉亚人民的尊重，我不会这么做(制裁)。”(王方)
外交部发言人一周观点撷英：回应英外交大臣涉港言论10连怼 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美两国元首大阪会晤、朝美韩三国领导人板门店会晤、英美等国粗暴干涉香港事务受到国际社会和媒体广泛关注。下面让我们一起回顾发言人回应的精彩瞬间。 【详细】
周刚：如果有下一辈子 我还愿意干外交 从1962年进入外交部到2001年卸任中国驻印度大使，在40年的外交生涯中，周刚曾出任中国驻马来西亚、巴基斯坦、印度尼西亚、印度大使，将自己的青春和心血全部奉献给了新中国的外交事业。在新中国成立70年之际，周刚向人民网讲述了他酸甜苦辣的外交人生。【详细】