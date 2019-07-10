老挝卫生部发布全国登革热疫情警报

据新华社万象7月9日电 （记者章建华、杜大鹏）老挝媒体9日报道，因老挝全境2019年已超过1.1万人被发现感染登革热病毒、其中27人因此死亡，老挝卫生部8日发布全国登革热疫情警报。
据老挝《万象时报》报道，老挝政府发现近来登革热疫情暴发，多数感染和死亡病例出现在首都万象和老挝南部省份。据老挝卫生部传染病控制司报告，从2019年年初至7月7日，老挝全境有11561人确诊感染登革热，27人死亡。
报道援引老挝卫生部部长本贡的讲话说，已从万象派出专家与南部省份医卫人员讨论登革热防控事宜，“如果不采取足够的病毒控制措施，今年的天气条件可能导致登革热疫情大范围暴发”。本贡要求政府各部门和民间组织，尤其是医卫部门，加大病毒防控的宣传，建议幼儿园、小学和中学每周清除污水，防止孑孓滋生。
外交部发言人一周观点撷英：回应英外交大臣涉港言论10连怼 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美两国元首大阪会晤、朝美韩三国领导人板门店会晤、英美等国粗暴干涉香港事务受到国际社会和媒体广泛关注。下面让我们一起回顾发言人回应的精彩瞬间。 【详细】
周刚：如果有下一辈子 我还愿意干外交 从1962年进入外交部到2001年卸任中国驻印度大使，在40年的外交生涯中，周刚曾出任中国驻马来西亚、巴基斯坦、印度尼西亚、印度大使，将自己的青春和心血全部奉献给了新中国的外交事业。在新中国成立70年之际，周刚向人民网讲述了他酸甜苦辣的外交人生。【详细】