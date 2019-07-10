中非共和国人道主义形势堪忧

世界粮食计划署近日发布报告指出，中非共和国约有180多万人面临严重粮食不安全状况，占该国人口近一半。

世界粮食计划署发言人弗霍塞尔指出，持续暴力和冲突导致中非共和国流离失所者和难民增多，他们是受粮食不安全影响最严重的群体，需要完全依赖外部援助来满足粮食需求。世界粮食计划署每个月为该国约60万人提供援助，还有62.2万名境内流离失所者和59万逃往邻国的难民急需支持。

目前，中非共和国需要援助和保护的人口达到290万，比去年增加了16%，其中约半数是儿童。联合国儿童基金会西非和中非地区负责人普瓦里耶表示，该国冲突持续加剧了粮食不安全问题，更让儿童面临缺医少药的困境，今年约有4.3万名儿童可能罹患严重急性营养不良。儿童还时常成为武装团体的攻击目标，并被武装团体强行征用。儿基会呼吁冲突各方确保儿童不受暴力伤害，同时建议政府尽快通过《儿童保护法》，并使该国有关青少年的司法制度符合国际标准。

今年2月，中非共和国政府与14个反对派武装签署了《和平与和解政治协议》，这被看作结束该国长达数十年暴力冲突的希望，但目前安全形势依然不乐观。联合国秘书长中非问题特别代表恩迪亚耶日前向安理会表示，联合国中非共和国多层面综合稳定团（中非稳定团）几乎每周都会接到50至70起违反和平协议条款的报告，其中大部分是已经签署协议的武装团体的行为，人道主义工作者面临着持续的暴力威胁。今年5月，一支签署和平协议的武装团体袭击了中非西部的一些村庄，造成至少54人死亡、1.2万人逃离家园。未签署协议的武装团体则继续在主要道路和主要城市周围发动袭击。

中非共和国政府和联合国于年初启动了2019年人道主义危机应对计划，向国际社会发出了总额为4.3亿美元的募捐呼吁，但目前仅有28%的款项到位。眼下，国际社会正在积极督促各方遵守和平协议，让人道主义救援得以持续开展。联合国秘书长古特雷斯重申，中非稳定团坚定地保护平民并支持执行和平协议，该协议是中非共和国通往和平的唯一可行的道路。恩迪亚耶强调，必须通过和平协议的落实为人道主义救助主动创造条件，并在局势已经稳定的地区推进发展项目。他同时呼吁为青年创造就业机会。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2019年07月10日 16 版）

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