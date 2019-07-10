阿富汗各方呼吁进行全面谈判

据新华社多哈7月9日电 （记者杨元勇）由卡塔尔和德国共同主办的阿富汗内部和平会议9日在卡塔尔首都多哈结束，会议声明呼吁就阿富汗问题进行全面谈判。

本次会议于7日开幕，阿富汗政府、塔利班和阿其他各派别共60多人以个人身份参加了本次会议。会议原定当地时间8日下午4时结束，由于各方难以就声明内容达成一致，结束时间一再推迟，直到9日凌晨结束并发表声明。

声明内容包括：只有进行全面谈判才能实现持久和平、阿富汗不应再发生战争、国际社会应当尊重阿富汗的价值观以及保障学校、医院、居民区、水坝等公共设施安全等。

本次会议被认为是阿富汗和平进程中的重大突破。此前，塔利班认为阿富汗政府是美国扶植的“傀儡”，拒绝与阿政府进行直接对话，而与美国就阿富汗和平进程进行谈判。

《 人民日报 》（ 2019年07月10日 16 版）

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