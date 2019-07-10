近日，“中国电影节”暨庆祝中华人民共和国成立70周年电影展在巴基斯坦首都伊斯兰堡落下帷幕。本次电影展由中国文化和旅游部中外文化交流中心、巴基斯坦中国文化中心和巴基斯坦国家艺术委员会联合举办、中国电影集团和中国电影资料馆协办。

在为期4天的电影展上，巴基斯坦国家艺术委员会剧场向当地民众免费展映了包括《建国大业》《一代宗师》《湄公河行动》《云水谣》在内的10部中国优秀影片，共放映14场次，吸引了数千人到场观影，受到当地民众的喜爱。

“这是一个多么动人的故事！”伊斯兰堡市民萨琳·卡姆兰在观看开幕影片《建国大业》后对本报记者说，“我非常喜欢这部影片，它让我直观地了解新中国成立的历史，拉近了我和中国的距离。中国电影的制作水平令人称赞。”本报记者注意到，连续数天的展映期间，偌大的剧场坐满了观众。

“我很欣慰看到有这么多巴基斯坦年轻人来观看中国电影，这次的电影节带给年轻人探知中国的宝贵机会。”巴基斯坦全巴中友好协会秘书长法尔瓦·扎法尔对本报记者表示，“我希望未来中国电影节能够推广到卡拉奇、拉合尔等更多城市。通过这些电影，让更多年轻人感知中国发展成就。”

本次展映期间还举办了电影讲座和电影论坛，来自中巴两国的数十名专家学者、电影行业从业者和电影爱好者就中巴文化交流和影视合作展开了热烈讨论。

巴基斯坦国立科技大学大众传播学副教授穆罕默德·阿里夫在接受本报记者采访时表示，在巴中两国经贸往来日益密切的背景下，文化交流在促进两国相互理解、增进人民之间联系方面的重要性正愈发凸显。

巴基斯坦国家艺术委员会主任贾迈勒·沙阿说，电影作为一种文化产品，是两国民众互相了解的重要载体和桥梁。巴中友谊已成为巴基斯坦历史文化的一部分。两国影视合作空间很大，资源互补性强，未来将会有更加广泛而深入的合作与交流。

巴基斯坦总理新闻广播事务特别助理菲尔多斯·阿什克·阿万表示，巴基斯坦正在积极振兴电影产业，渴望学习中国成功经验，并推动在拍摄技术、内容策划、合拍等多方面的合作交流，进一步增进民心相通。

中国驻巴基斯坦大使姚敬表示，电影是文化交流传播的重要载体，推动电影合作交流是中巴深化文化合作的重要内容，双方正积极探讨影视合作的可行性。姚敬表示，“一带一路”框架下的中巴经济走廊建设将为巴基斯坦经济发展插上腾飞的翅膀，也必将深化两国在文化、教育、旅游、媒体、青年等领域交流与合作。

（本报伊斯兰堡7月9日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月10日 16 版）

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