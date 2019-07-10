伦敦暴力犯罪居高不下

近日，英国伦敦暴力犯罪频发引发舆论高度关注。7月8日，伦敦警方逮捕一名男子，他在上周末刺伤了一名母亲和她的三个女儿。7月7日，伦敦东部莱顿区发生一起枪击事件，导致一名男子遇难。6月29日至30日，伦敦在短短28小时内连续发生4起命案，先是一名怀孕8个多月的孕妇在家中被刺死，而后又有两名男子被捅死、一人在斗殴后丧命。

近年来，伦敦暴力犯罪特别是持刀犯罪居高不下。英国媒体发布的相关数据显示，2018年的持刀犯罪事件数量比前一年上升了16%，2018年伦敦共发生凶杀案134起，被伦敦警方称为“最血腥的一年”。英国《太阳报》报道称，截至7月4日，2019年以来在伦敦已发生至少33起致人死亡的持刀犯罪事件。全英国的犯罪案件数量也在攀升，2017年至2018年，英国凶杀案数量上升了14%。

伦敦市长萨迪克·汗表示，暴力犯罪高发“令人无法接受”。在这背后，警力缺乏是重要原因。英国国家警长委员会负责犯罪记录和统计的警长比尔·斯凯力称，目前英国犯罪率上升、恐怖活动增多，警力却不断减少，这给英国警方带来巨大压力。根据英国内政部的数据，英国警察数量从2010年的超过14万人减少至2018年的12万余人。今年2月，伦敦市长办公室称将投入创纪录的2.34亿英镑用来支持警务工作和打击犯罪。但是，伦敦警方已被要求削减8.5亿英镑的预算，在2022—2023年，还需削减2.63亿英镑。此外，贫困、不平等、社会疏离感、年轻人缺乏机会等也是暴力案件频发的原因。

由于警力不足，英国警方实行的街头搜查次数也明显下降。英国内政部表示，英格兰和威尔士警方在街头叫停行人并进行盘问和搜查的次数从2009—2010年的每年约140万次下降到了2017—2018年的每年不足40万次。英国广播公司称，现在的年轻人更加倾向于带刀出行，因为他们有很大的把握不会被警察拦住。

为了打击犯罪，英国政府强调警方执法的重要性。今年3月，内政大臣赛义德·贾维德宣布为警察赋予更大的权力，可以在不具备充分怀疑理由的前提下盘问和搜查路人，以打击犯罪活动。目前正在竞选英国首相的鲍里斯·约翰逊也在竞选活动中表示将向警方投入更多的资金，并将进一步扩大警察的权力。但是，这一举动也引起了一些政治家和民众的不满。一些人认为，警察会更倾向于盘查有色族裔，存在种族歧视之嫌；另一些人则认为盘问和搜查并不能从根本上治理犯罪问题。

另外，持刀犯罪的量刑也有加重的趋势。英国司法部的数据显示，持刀犯罪被判处3个月以上刑期的比例从2008年的53%增加到了2018年的85%。出于公众对持刀犯罪越来越深的焦虑感，司法部门也鼓励法官实行更加严厉的判罚。

（本报伦敦7月9日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月10日 16 版）

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