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日本共同社7月7日报道，日本历史研究学者松野诚也近日发现一份记录侵华日军曾在中国战场使用毒气弹情况的“战斗详报”。松野诚也表示，这是首次发现日军毒气部队自己记录的使用糜烂性毒气等相关信息文件，铁证如山。有日本学者指出，此次松野诚也发现的一手资料是侵华日军所写的作战报告，对于粉碎日本右翼美化侵略战争的诡辩具有决定性的历史意义。

松野诚也是日本现代史研究学者，2010年在明治大学获得博士学位，曾出版多部关于日军生化武器的书和资料集。他将此次发现的“战斗详报”详细内容与分析汇总成论文，刊登在7月8日发行的日本月刊《世界》八月期上。这一发现立即引起日本各大媒体和学界的关注。

“非常有必要进一步弄清事实，避免这样的悲惨历史重演”

约100页的“战斗详报”是在中国北方作战的日军毒气部队“迫击炮第5大队”的文件，包括战斗情况、炮弹的使用情况、毒气弹使用命令的副本等，详细记录了侵华日军1939年7月在山西省山岳地区实施晋东作战的情况。

松野诚也提供的“战斗详报”照片显示，1939年7月，日军毒气部队“迫击炮第5大队”在中国山西省东部山岳地区作战时，共向中国军队发射231枚可强烈刺激呼吸器官的“红弹”，以及48枚可令皮肤及黏膜溃烂的“黄弹”。“战斗详报”还评价，首次使用“黄弹”“效果非常好”。

日本《东京新闻》7月8日刊登相关报道称，“旧日本军”为严格保密，将装有糜烂性毒气的弹药称为“黄弹”，将“喷嚏弹”称为“红弹”，将装有剧毒氰化氢的弹药称为“茶弹”，将催泪弹称为“绿弹”。当时日本曾在广岛、大久野岛设立毒气生产基地，毒气运到福冈县后被灌装入炮弹再运往中国战场。

日本共同社在报道中指出，由于“旧日本军”在战败时有组织地销毁了记录类文件，毒气使用的全貌尚未弄清。“战斗详报”记录了目前还不十分清楚的早期糜烂剂使用情况等。

松野诚也表示，文件可能被个人保存才幸存至今。侵华战争战场的实际情况，“我们了解到的只是冰山一角，非常有必要进一步弄清事实，避免这样的悲惨历史重演”。

“希望日本年轻学者能够去挖掘更多日本侵华战争历史资料”

日本明治学院大学国际和平研究所研究员石田隆至在接受本报记者采访时表示，毒气兵器在日本制造，在中国战场使用，并给中国人民造成巨大伤害，这是历史事实，很多人都知道。此次发现的历史资料是由实际使用毒气作战的陆军部队负责人所写，报给上级的正式报告。此次史料是“制造—使用命令—战场使用—被害”这一毒气战的完整链条的最后一环。

“此次发现的史料具有非常重要的史学价值和现实意义。”石田隆至指出，上世纪90年代后半期，日本国内出现了一股强烈的美化侵略战争的历史修正主义倾向。尽管早已发现了制造毒气、使用毒气的命令的历史资料，但一些日本右翼以没发现相关使用毒气的历史资料为由，试图全盘否认侵略战争历史。此次松野诚也发现的一手资料是侵华日军所写的作战报告，对于粉碎日本右翼美化侵略战争的诡辩具有重要意义。

“希望日本年轻学者能够去挖掘更多日本侵华战争历史资料。”明治大学特任教授纐缬厚在接受本报记者采访时表示，非常遗憾，日本国内依然有很多人不愿承认毒气战和细菌战等侵略历史，希望此次历史资料的发现让这些人正视历史。作为一名明治大学毕业、长期研究历史的学者，为年轻学者探寻历史真相的勇气和取得的研究成果感到非常欣慰。

“对日本年轻人来说，非常有必要拥有正视侵略历史的勇气”

随着岁月流逝，日本侵华战争的参与者和见证者越来越少。然而，历史不容忘却，只有以史为鉴，才能面向未来。日本国内还是有一些媒体和学者不断向日本民众讲述那段侵华战争的真实历史。

继2017年8月播出了一部时长49分钟的纪录片《731部队的真相》之后，日本广播协会电视台去年1月21日晚又播出了一部上下两集共110分钟的纪录片《731部队——人体实验是这样展开的》，深入揭露了第二次世界大战期间，侵华日军在中国东北地区秘密进行人体实验、研发细菌武器的丑陋罪行。

日本电视台也在去年5月13日深夜播出一部时长约45分钟、题为《南京大屠杀2——检验历史修正主义》的纪录片。该纪录片通过在中日两国搜集到的一手历史资料，驳斥了日本国内试图否认或篡改南京大屠杀真相的错误行径。共同社等媒体也在积极报道毒气战史料。石田隆至表示，很多日本媒体以一手资料为基础，传递历史真相、以史为鉴的精神值得肯定，希望更多日本媒体加入到报道侵华战争历史真相的队伍中来。

纐缬厚也表示，“要想促进日中友好，不应该隐瞒侵略历史，而应该以史为鉴。”日本国内有很多普通民众希望政府能够正视侵略战争历史，以史为鉴，并在此基础上构建与中国的友好关系。他希望以此次新发现为契机，让越来越多的人能够认真学习那段历史，形成正确的历史认知。

“前事不忘，后事之师。对日本人，尤其是对日本年轻人来说，非常有必要拥有正视侵略历史的勇气。”纐缬厚经常利用节假日和休息时间在日本各地举办讲座，向日本民众介绍日本侵华战争的历史。纐缬厚强调说，日本各界只有了解并正确认识那段侵略中国等亚洲各国的历史，并进行深刻反省和真诚道歉，才能赢得包括中国在内的亚洲各国人民的信任。

（本报东京7月9日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月10日 16 版）

(责编：岳弘彬)