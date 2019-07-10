波兰总统杜达会见王毅

本报华沙7月9日电 （记者于洋）当地时间7月9日，波兰总统杜达在华沙会见国务委员兼外长王毅。

杜达请王毅转达对习近平主席的亲切问候。杜达表示，习近平主席2016年成功访问波兰，将两国关系提升到全面战略伙伴关系的新高度。今年是波中建交70周年，波方珍视两国传统友谊，两国合作潜力巨大，波方愿积极参与共建“一带一路”和中国—中东欧国家合作，希望更多波兰产品进入中国市场，欢迎更多中国企业来波投资。波方遵守国际法，将对所有外国企业平等对待，一视同仁，不会采取歧视性措施。波方还愿同中方加强在中欧关系及国际事务中的合作。

王毅转达习近平主席对杜达的诚挚问候。王毅表示，当今世界正经历百年未有之大变局，波兰是重要新兴经济体，也是欧盟和中东欧大国。中方高度重视与波兰的全面战略伙伴关系，愿同波方一道，抓住机遇，激活潜力，利用好共建“一带一路”、中国—中东欧国家合作、中欧合作三大平台，开拓新的合作空间，打开新的合作局面，推动两国务实合作迈上新水平。

《 人民日报 》（ 2019年07月10日 03 版）

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