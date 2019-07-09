原标题：泰国举办国家级海啸救援应急演习

新华社曼谷7月9日电（记者汪瑾）泰国内政部防灾减灾厅8日下午在南部普吉府举行国家级海啸预警及应对综合性演习，应急响应范围覆盖海陆空全方位。

这一演习属于泰国内政部防灾减灾厅主办的年度综合灾害管理演习。演习活动实景模拟地震引发海啸，演练灾民收容、伤员搜救、医疗救护、应急通讯、资源调度、综合协调等科目，旨在明确各部门职责分工，加强统一调度，强化沟通协调，查找问题，改进措施，提升当地抗灾救灾能力。

泰国总理巴育出席演习活动并致辞。他在活动后会见现场各国驻泰外交和领事机构代表时表示，泰国政府十分重视防灾减灾工作，有能力应对突发灾害、保障人民生命财产安全，希望民众及游客增强对泰国政府的信心。

泰国南部安达曼海沿岸六府、海军第三舰队、第八警区、第九警区参加演习活动。包括中国驻宋卡总领事马凤春在内的多国驻泰外交代表出席了该活动。

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