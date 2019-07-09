原标题：专访：新疆教培中心“令我印象深刻”——访白俄罗斯常驻联合国日内瓦办事处副代表皮萨勒维奇

新华社日内瓦7月9日电 专访：新疆教培中心“令我印象深刻”——访白俄罗斯常驻联合国日内瓦办事处副代表皮萨勒维奇

新华社记者聂晓阳

几个月前参观新疆职业技能教育培训中心时，那里的现代化设施和专业熟练的老师“给我留下了深刻印象”，白俄罗斯常驻联合国日内瓦办事处副代表皮萨勒维奇日前接受新华社记者专访时说。他批驳了部分西方媒体和政客故意抹黑教培中心的做法，强调“多办一所学校，就可少建一座监狱”。

应中国外交部邀请，皮萨勒维奇今年2月曾和其他7个国家的高级外交官一起访问新疆，其间访问了喀什、和田两地的教培中心。皮萨勒维奇说，部分西方媒体和政客不顾事实，将教培中心称为“集中营”，“用这些悲伤的词汇描述新疆实际上是出于政治目的的抹黑”。

皮萨勒维奇说，这些教培中心给他的第一印象就是典型的大学或学院。参观期间，他和教培中心的学员打了20分钟乒乓球，当时的气氛“自由、轻松、友好”。

谈到新疆教培中心，他引用法国作家雨果的名言“多办一所学校，就可少建一座监狱”。如果没有这些教培中心，那些犯了轻罪的年轻人就很可能入狱，他说：“我想知道西方那些批评者会不会对这样的结局感到高兴？”

在喀什的教培中心，一名年轻女学员告诉皮萨勒维奇，她此前受极端分子蛊惑，违犯了法律，自愿来到教培中心后，她最大的收获是“认识到什么是对的，什么是错的”。

在和当地官员的座谈中皮萨勒维奇得知，新疆尤其是南疆四地州政府为受极端主义思想影响并有轻微违法犯罪行为的人员提供一个转变思想与学习国家通用语言、法律知识和职业技能的平台，这个平台就是教培中心。

皮萨勒维奇说，这一做法与他研究推广多年的“人生培养”计划不谋而合，是这一理念最好的实践范例。

据介绍，“人生培养”理念最早由美国人在20世纪80年代提出，其核心内容是在提供职业技能培训的同时，通过在心理、社交和人生观方面的培训，让有吸毒等不良经历的年轻人知道什么是该做的、什么是不该做的，帮助他们成长为社区和社会中守法和更具正能量的成员。如今，这一理念已被越来越多的国家所接受。

皮萨勒维奇认为，新疆教培中心和“人生培养”计划都旨在教育年轻人识别对错，从而抵制不良诱惑和煽动，将消极的“同伴压力”转变为积极的同伴影响。“我相信我在喀什教培中心碰到的那名女孩就是这种转变的一个见证。新疆的教培中心将为更多人带来希望。”

(责编：刘洁妍、杨牧)