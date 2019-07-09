原标题：通讯：失落老城 重建之难——伊拉克老城摩苏尔收复两周年侧记

新华社伊拉克摩苏尔7月9日电 通讯：失落老城 重建之难——伊拉克老城摩苏尔收复两周年侧记

新华社记者张淼

7月，伊拉克第二大城市摩苏尔，烈日下的高温达40多摄氏度。平缓流过的底格里斯河不仅见证了曾发生在这里的惨烈战事，也见证着摩苏尔战后重建的步履蹒跚。

2017年的7月10日，经过近9个月激战，伊拉克政府军从极端组织“伊斯兰国”手中收复摩苏尔。解放摩苏尔两周年之际，新华社记者再次踏访摩苏尔老城。

然而，这里依旧断壁残垣……

重建之艰辛

2016年10月至2017年7月，9个月战火让摩苏尔城付出了惨烈代价。仅在摩苏尔老城，就有超过5.3万间房屋被夷平。等待重建的老城几乎全是废墟。

两年时光飞逝，摩苏尔老城废墟之下的清理工作还远未完成。

午后，菲拉斯·哈立德正独自修整房屋地基。“‘伊斯兰国’带来的浩劫，夺走了我的妻子、母亲及唯一的房子，” 哈立德说，41岁的他“一无所有”，带着孩子们在一处废弃的危房里如蝼蚁般活着。如今在好心人帮助下，哈立德终于开始重建房屋。

探访中，记者找到了一年前动工重建家园的阿勒万。然而，由于失去资助，阿勒万只垒起一层毛坯房，他没能给受伤的女儿一个新家。

摩苏尔解放前夕，在伊政府军与极端分子交火中，阿勒万舍命救下了背部中弹的女儿阿比尔。中弹导致阿比尔手脚不能行动，如今正是花季的阿比尔只能依靠双膝爬行或轮椅移动，还失去了语言能力。

“我累了。”曾经，阿勒万“盼望盖好新房，让家人搬回来”，但现在每月零工赚的钱只够交房租。失业与贫困，资助中断、缺少政府支持，压碎了阿勒万重建家园的希望……

回归之不易

老城河边，少数几座被粉刷成粉色或绿色的房屋，在废墟之中格外显目。这是几家民众依靠非政府组织或通过其他帮助建起的新房。但在政府重建规划缺位、普通民众无力重建的背景下，这些房屋更多只具有象征意义。

渔民莱斯·纳吉姆说自己是世界上最幸运的人，战事中一墙之隔的邻居家只剩断壁残瓦，自己家的小楼却奇迹般躲过了炮弹，房子里的地下室保全了全家8口人性命，还帮助了不少邻居避难。

纳吉姆一家也是老城中为数不多生活恢复正常的家庭。过去一年，纳吉姆家通上了政府恢复的供电线路，接上了自来水管，慈善组织还为家里装上了冷风机。

纳吉姆说还有很多邻居们住在安置营地，“他们很想回来重建家园，但第一步是要清理房屋废墟，根本负担不起”。

人道主义机构数据显示，像纳吉姆的邻居一样无法回归家园的流离失所民众在摩苏尔超过30万人。然而，重建缓慢、证件丢失以及缺少工作机会阻碍了他们回归的步伐。

孕育之希望

努里清真寺，曾是摩苏尔老城的地标，在“伊斯兰国”溃败前被武装分子炸毁。清真寺外圈起的围墙内，联合国教科文组织和伊拉克政府规划用4年时间重建清真寺。

努里清真寺的重建尚有时间表可循，可老城民众的生活何时才能恢复如初？清真寺外曾经热闹的商业街区，如今只有三三两两的商铺在危房中恢复营业，没有工作的年轻人聚在茶馆里消磨时光。

“摩苏尔老城里的进展远不能称之为重建，上一届政府战胜了‘伊斯兰国’，但却因政治原因与管理不善造成重建推进艰难，”尼尼微省新任省长曼苏尔·马拉伊德在接受新华社记者专访时说。

马拉伊德表示，摩苏尔老城遭大规模毁坏，重建至少需要50亿至60亿美元。目前，尼尼微省政府成立了由25人组成的专业委员会，为摩苏尔老城重建提供规划和建议。新一届政府承诺摩苏尔重建应优先推进基础设施、桥梁、医院和学校建设，其次是恢复公共服务。

马拉伊德说，聆听民众的声音，给予失去家园、流离失所的民众以补偿，为回归老城的民众提供工作机会，摩苏尔老城才能切实走上重建和重生之路。

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