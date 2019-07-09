中企推出印尼寿险市场首款人民币保险储蓄产品

7月9日，中国人寿保险（印尼）有限公司在雅加达举行发布会，推出印尼寿险市场首款人民币保险储蓄产品。图为中印尼嘉宾在发布会上祝贺产品推出（人民网记者 徐伟摄）

人民网雅加达7月9日电（记者 徐伟、张杰）中国人寿保险（印尼）有限公司9日在雅加达举行发布会，推出印尼寿险市场首款人民币保险储蓄产品。该产品旨在为当地客户提供更多的资产配置选择，并将为市场注入更多分散风险的保障。

中国驻印尼大使馆经济商务参赞处公使衔参赞王立平在致辞中表示，希望中国人寿保险（印尼）有限公司以推出该款产品为契机，深入了解印尼客户，不断提供更好的服务与产品，让保障更加多样化。

中国人寿保险（印尼）有限公司总经理林建国说，感谢印尼金融服务管理局、印尼寿险行业协会的支持，使中国人寿有机会让印尼市场的产品更加多元化。中国人寿未来将陆续推出更多不同类型的产品，填补市场空缺，为广大印尼客户提供创新、优质产品，协助客户解决多变的风险。

据介绍，该产品即日起将率先在中国银行雅加达分行网点接受咨询及代理销售。此次在印尼寿险市场合作推出首款人民币保险产品，表明中国银行雅加达分行的人民币服务，从人民币存贷款、人民币贸易融资、人民币现钞进出口、人民币兑换、人民币汇款、人民币印尼盾双币借记卡，进一步拓展到投资理财和教育储蓄计划领域。

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