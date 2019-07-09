外交部：中方敦促美方撤销对台军售计划

人民网讯 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持例行记者会。

全文如下：

问：美国国务院已批准向台湾出售总值约22亿美元的武器装备。中方是否就此向美方提出交涉？

答：美方向台湾出售武器严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，粗暴干涉中国内政，损害中国主权和安全利益。中方对此表示强烈不满和坚决反对，已就此向美方提出严正交涉。

台湾是中国领土不可分割的一部分。任何人都不要低估中国政府和人民捍卫国家主权和领土完整、反对外来干涉的坚强意志和坚定决心。中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即撤销上述对台军售计划，停止美台军事联系，以免对中美关系和台海和平稳定造成进一步损害。

问：最近日本对韩国企业断供半导体材料。中方对日方的贸易制裁措施有何评论？

答：我们注意到有关报道。在当前世界经济面临单边主义、保护主义挑战的背景下，我们希望日韩双方在相互尊重、平等相待、互利共赢的基础上通过对话协商妥善解决有关问题。

问：香港特首林郑月娥称《逃犯条例》草案已“寿终正寝”，尽管她并未正式撤回草案。林郑表态前是否与中央政府沟通？中央政府是否支持特区政府上述立场？

答：6月15日，特区政府宣布暂缓修例工作的决定后，中央政府表示支持、尊重和理解。对此我没有新的补充。

问：据媒体报道，中国交通运输部日前发布通知，将通过马六甲海峡的中方船只保安等级提升至3级。有传言称中方将派军舰赴马六甲海峡对本国船只实行护航。你能否证实？

答：我上周已经回答过相关问题。中国交通运输部发布通知是根据有关国际公约和国内法规采取的举措，旨在应对可能出现的风险，确保相关船只的航行安全。

至于你所说的传言，那完全是谣言，毫无根据。

问：瑞典最高法院半小时前刚刚作出决定，考虑到将乔建军引渡到中国可能使他面临不公正对待以及中国自身人权问题，因此不同意引渡。中方对此有何评论？

答：昨天我已经回答了类似问题。我们希望瑞典政府和瑞典最高法院能够正视乔建军的犯罪事实，尽快将乔建军引渡回中国接受法律的制裁，不作犯罪分子的避罪天堂，维护公平正义和法治尊严。

对于瑞典最高法院的所谓理由，我想指出的是，中国高度重视保护和促进人权，中国司法体系有效地保障犯罪嫌疑人的各项合法权利，司法领域的人权保障建设成就有目共睹，中国已经从欧洲、亚洲、非洲、拉美等许多国家，成功引渡了260多位犯罪嫌疑人。这充分说明国际社会对中国的司法制度有信心。我们再次敦促瑞典方面正视中方有关要求。

问：第一个问题，美国副总统彭斯、国务卿蓬佩奥8日与香港壹传媒创办人黎智英见面，讨论了有关香港自治等多项议题，中方对此有何评论？第二个问题，香港歌手何韵诗8日获邀在联合国人权理事会就反对修订《逃犯条例》的示威活动发言，但被中方代表两度打断，这是否表明中国政府不允许香港民间人士在国际场合发表不认同中方立场的言论？

答：关于第一个问题。我们多次说过，香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人都无权干预。任何外部势力以任何形式干预香港事务都是错误的，试图借机怂恿在香港特区制造混乱既不得人心，也不会得逞。

美方一再干预香港事务，对外发出严重错误信号，我们对此表示强烈不满和坚决反对。我们敦促美方尊重中国主权、尊重香港法治，谨言慎行，停止以任何形式干预香港事务，不做任何损害香港繁荣稳定的事。

关于第二个问题，我想指出：第一，香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人都无权干预；

第二，有关非政府组织违反《联合国宪章》和人权理事会相关规定，在发言中挑战“一个中国”原则，干涉中国主权和内政，污蔑中国人权状况，中方对此表示坚决反对并予以强烈谴责；

第三，香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实，香港居民享有的各项权利和自由依法得到充分保障，事实有目共睹。保持香港繁荣稳定，不仅符合中国的利益，也符合世界各国的利益。

问：第一个问题，黎智英是香港最大的报业集团的老板，美方为什么要接见他？美国政府与香港媒体走得那么近的话，会出现一个什么效果？第二个问题，何韵诗在发言时提到呼吁联合国召开会议把中国从人权理事会除名，中方对此有何回应？第三个问题，美国政府高级官员召见不同界别人士讨论香港问题，会不会影响到中美经贸磋商？会不会影响中美关系？

答：关于第一个问题，你比我更清楚黎智英是谁。美方政客会见黎智英，对外发出了严重的错误信号，我们对此表示强烈不满和坚决反对。我们敦促美方尊重中国的主权，尊重香港的法治，谨言慎行，停止以任何形式来干预香港的事务，也不要做任何损害香港繁荣稳定的事。

关于第二个问题，何韵诗想把中国从联合国人权理事会除名，这是痴心妄想，怎么可能？她有点不自量力。

关于第三个问题，针对美方在涉港问题上的一系列错误言行，中方已经向美方提出了严正交涉，表达了我们的严正立场。我们敦促美方正视中方关切，停止以任何方式插手香港事务，干涉中国内政。

问：据报道，昨天，在挪威政府斡旋下，委内瑞拉政府与反对派在巴巴多斯举行了第三轮对话。请问中方对此有何评论？

答：中方在委内瑞拉问题上的立场是一贯和明确的，始终从维护《联合国宪章》和国际关系基本准则出发，坚持委内瑞拉问题应由委内瑞拉朝野在宪法框架内，通过包容性政治对话自主协商解决，希望国际社会在尊重国际法原则的前提下发挥建设性作用，帮助委内瑞拉朝野早日找到政治解决方案。我们对包括挪威在内的国际社会的促谈努力表示欢迎，也期待委内瑞拉朝野尽早达成实质性共识，恢复国家稳定发展势头，促进地区共同繁荣进步。

问：你能否提供中美经贸磋商相关细节，比如本周是否已开始磋商、是否已通话等？

答：有关具体情况请你向商务部询问。据我了解，双方经贸团队一直保持着沟通。

问：外交部驻香港特派员公署就美国高官与黎智英见面发了声明，提到“黎智英是什么人、一贯持什么立场、在香港社会扮演着什么角色，美方心知肚明。美政府高层在当前香港局势的敏感时期，排着队会见这么一个人，别有用心”，中方能否解释“别有用心”的含义？

答：这是美方在插手香港事务、干涉中国内政，这还用说吗！

记者：你能否读一遍这个声明？

答：声明你已经看到了，为什么要让我读一遍？我不是你的朗读者。

问：美方对台售武将对中美军事交流产生何种影响？

答：中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即撤销有关对台军售计划，停止美台军事联系，以免对中美关系和台海和平稳定造成进一步损害。

两军关系是中美关系的重要组成部分。当然，两军关系也会受到中美总体关系的影响。至于两军关系现状和怎么发展，建议你向国防部询问。

问：我们注意到中国驻美大使和驻美使馆开通了“推特”帐号。为何选择此时开通“推特”帐号？是否出于在当前中美经贸磋商背景下加强双方沟通的考虑？

答：感谢你关注中国驻美大使和驻美使馆的“推特”帐号。据我了解，驻美使馆此前已经开通了“脸谱”帐号。我想这是使馆为进一步增强与美国社会各界沟通作出的努力。这也有助于促进中美两国之间的相互了解。据我所知，中国驻美使馆的这种做法在美国是受到普遍欢迎的。

问：外交部发言人曾在香港特区政府暂停修例时表达了支持。对于林郑月娥行政长官关于条例草案“寿终正寝”的表态，你刚才说没有新的补充。这是否意味着中央政府不认可林郑的表态？

答：我可以重复一次，6月15日，特区政府宣布暂缓修例工作的决定后，中央政府表示支持、尊重和理解。对此我没有需要进一步补充的内容。

问：中国外交部发言人办公室昨天开通了“TikTok”帐号。你能否介绍开通帐号的目的？

答：感谢你的关注。昨天，外交部发言人办公室开通了“抖音”帐号，不过不是你说的“Tik Tok”。“Tik Tok”是“抖音”的海外版本。

这是中国外交部更好地对外阐释中国外交政策和在重大国际地区问题上的立场看法、回应外界关切和疑惑的一种新尝试。我们希望借此平台加强与各界沟通，帮助大家更好地了解中国外交、了解中国。

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