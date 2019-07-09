原标题：专访：中阿关系在机遇与挑战中不断前行——访外交部中阿合作论坛事务大使李成文

新华社北京7月9日电 专访：中阿关系在机遇与挑战中不断前行——访外交部中阿合作论坛事务大使李成文

新华社记者阚静文 董亚雷

“去年7月10日，中国－阿拉伯国家合作论坛第八届部长级会议成功举办，中阿关系提升为全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴关系，标志着中阿关系进入历史新阶段。”外交部中阿合作论坛事务大使李成文日前在接受新华社记者专访时表示，一年来，中阿关系取得了令人满意的发展。

李成文指出，一年来，中阿高层互访不断，对增强双方政治互信发挥了不可替代的推动和引领作用；中阿共建“一带一路”取得可喜成果，“一带一路”框架下经济合作区、大项目合作等稳步推进；中阿合作论坛机制建设顺利推进，双方为落实会议成果举办了一系列活动，有力促进了中阿在各领域的合作。

针对当前国际和地区形势发生的重大变化和严峻挑战，李成文强调，中阿双方迫切需要加强和平与安全领域的协调，共同发出促和平、要稳定的正义呼声。

他说，当今世界正面临百年未有之大变局，国际形势不稳定、不确定性因素增加，多边贸易体制和现行国际秩序受到挑战。今年以来，中东地区局势持续复杂变化，中东向何处去的问题再次摆在各国面前。

李成文认为，中阿双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上的相互支持尤其重要，在这方面，中阿有着良好合作传统。双方应继续充分利用现有双多边磋商机制，加强沟通、多做劝和促谈的努力，从官方和民间各层次发出主张多边主义、反对单边主义、主张公平正义、反对霸凌行径的呼声，更加务实地合作打击恐怖主义和极端势力，共同维护双方根本利益和广大发展中国家整体利益。这样的合作是中阿双方政治关系水平的体现，更是双方共同利益的需要。

对于中阿在发展领域的合作，李成文强调，双方迫切需要深化务实合作，把合作意愿落到实处，使双方人民得到更多实惠。对此，他提出四点建议：

首先，要更好地知己知彼。双方应通过加强政策沟通和发展战略、行动对接，更好地了解彼此的发展需求，互相创造更宽松的政策环境。同时，要发挥资本、技术、市场和产能等方面互补优势，推进相关开发区、产业园区建设，扩大油气、低碳能源、金融和高新技术等领域合作，助推双方合作的更深度交融和更高水平发展。

其次，要更好地发挥政府和企业两只手的作用，切实抓好中阿各种合作项目、特别是大项目的落实。“大项目对经济带动性强，社会影响大，需要双方下的力气也大。双方要以同舟共济的精神，劲往一处使，使项目顺利落实，不断为中阿合作添加新的光彩和动力。”

第三，推进人文对话和交流，加强各方面民间往来。中方愿同阿拉伯国家加强文明对话和交流，共同办好今年下半年召开的中阿关系暨中阿文明对话研讨会，弘扬重和平、尚和谐、求真知的理念；以对话消除误解，以包容化解分歧，营造正信正行的良好氛围。未来，中阿应在智库、青年、妇女、文化等各方面进一步加强合作。民之交在于心相通。“只有让双方人民更多相知、相亲，双方关系的基础才会更牢靠。”

第四，继续加强中阿合作论坛建设，更好发挥论坛对中阿关系的引领作用。今年是论坛成立15周年，论坛已成为中阿双方开展平等对话、加强务实合作的重要平台。论坛建设一要用好“存量”，扎实做好部长会、高官会等机制工作，做强中阿改革发展研究中心、中阿新闻交流中心、中阿北斗中心等新平台；二要推进“增量”，更好地整合资源，深挖潜力；三要突出“质量”，在“实”字上下功夫，让集体行动更有力量，使论坛活动给双方人民带来更多获得感。

(责编：刘洁妍、杨牧)