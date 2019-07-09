王毅：中方愿与世界共享5G发展机遇

新华社华沙7月9日电 当地时间7月8日，国务委员兼外长王毅在华沙同波兰外长查普托维奇共同会见记者时，回答了关于5G问题的提问。王毅指出，5G是人类通讯科技进步的标志，是国际合作取得的成果。5G带来的发展机遇应由世界共享，而不应被某一方面垄断控制。中方愿鼓励中国的企业与各国分享在5G领域取得的创新成果，共同提高全球的电信产业水平，造福更多国家的民众。我们注意到波兰方面表示将维护公正、公开的电信市场环境，不会对特定国家或特定企业采取排斥性政策。我们认为这一立场是公正合理的，也顺应时代发展潮流，完全符合波方自身的利益。中方期待同波方开展更多创新领域的合作，为两国全面战略伙伴关系注入新的内涵。

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