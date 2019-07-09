新时代，中俄关系定位“新”在哪？

新华网北京7月9日电（李雪梅 黄思路）“中俄关系进入新时代，‘新’在任务，‘新’在国际环境。”在日前举行的“中俄新时代全面战略协作伙伴关系暨纪念中俄建交70周年”国际研讨会上，与会专家一致认为，在世界面临百年未有之大变局形势下，中俄关系水平的提升具有重大现实意义和深远历史意义。

2019年6月5日至7日，国家主席习近平对俄罗斯进行国事访问。访问期间，两国元首共同签署了《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，将两国关系提升到一个前所未有的全新高度。

中俄关系新定位，“新”在任务。中国现代国际关系研究院原院长季志业说，“新时代，中俄两国都面临新的主要任务，都将发展经济、改善民生作为国内主要任务。”中国的主要任务是稳定国内发展，进一步改革开放，完成产业转型和升级，打赢脱贫攻坚战，2020年全面建成小康社会，并为本世纪中叶实现中华民族伟大复兴打好基础。2018年3月普京连任总统，在当年发表的国情咨文中，他提出俄未来6年的一系列发展目标，包括俄经济增速未来6年超过世界经济平均增速；到本世纪20年代中期，俄经济要稳居世界前五等。

中俄关系新定位，“新”在国际环境。当前国际环境对中俄两国实现各自的目标，既有机遇也有挑战。季志业指出，科技智能化、社会信息化、经济全球化、世界多极化趋势有利于中俄两国共谋发展。但与此同时，个别西方大国垄断智能技术、操控信息社会，维护霸权主义；反对全球化和多边主义，逆全球化时代潮流大势。“两种性质完全相左的潮流对冲造成国际社会的动荡和不确定性，甚至存在爆发冲突和战争的风险，给中俄两国实现自身目标带来麻烦和困难。”

联合声明将中俄新时代全面战略协作伙伴关系的内涵概括为：守望相助、深度融通、开拓创新、普惠共赢。中国前驻俄罗斯国防武官王海运认为，中俄两国关系提质升级有其必要性。

安全战略要求中俄关系提质升级。王海运认为，在单极霸权沉渣泛起的国际背景下，个别西方大国视中俄为主要战略对手和威胁，实施“围堵”和“封锁”。维护国家安全的需求要求中俄深化战略协作，肩并肩、背靠背、手拉手、心连心，做到守望相助，相互信任，协作共赢。

发展战略要求中俄关系提质升级。“发展是硬道理，既关系到国家的前途命运，又关系世界力量的平衡和战略稳定。”王海运指出，中俄既需要利用互补优势实现共同发展，又应当携手应对国际社会霸凌主义、单边主义、贸易保护主义等挑战，为此，中俄两国必须“利用互补优势，开拓创新，实现深度融通。”

履行大国责任要求中俄关系提质升级。作为世界主要大国和联合国安理会常任理事国，中俄肩负着重大的历史责任。王海运说，“为应对霸权主义的肆虐，维护世界和平与发展，中俄必须有更多的大国作为、大国担当，进一步加强国际战略协作，以提升国际战略格局，构建新型国际秩序，推动新时代的全球治理走向稳定有序。”

面对世界百年未有之大变局，中俄是维护世界和平稳定的重要力量。中国社会科学院政治学所所长张树华表示，中俄关系一定意义上事关人类和世界向何处去。这是单边主义与多边主义、对抗与合作，乃至战争与和平的大是大非问题。

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员李勇慧说：“新时代赋予中俄两国关系发展新的内涵，表达了我们共同寻求新突破的决心，以及对未来的新期待。”

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