老挝卫生部发布全国登革热疫情警报

新华社万象7月9日电（记者章建华 杜大鹏）老挝媒体9日报道，因老挝全境2019年已超过1.1万人被发现感染登革热病毒、其中27人因此死亡，老挝卫生部8日发布全国登革热疫情警报。

据老挝《万象时报》报道，老挝政府发现近来登革热疫情暴发，多数感染和死亡病例出现在首都万象和老挝南部省份。据老挝卫生部传染病控制司报告，从2019年年初至7月7日，老挝全境有11561人确诊感染登革热，27人死亡。

报道援引老挝卫生部部长本贡的讲话说，已从万象派出专家与南部省份医卫人员讨论登革热防控事宜，“如果不采取足够的病毒控制措施，今年的天气条件可能导致登革热疫情大范围暴发”。本贡要求政府各部门和民间组织，尤其是医卫部门，加大病毒防控的宣传，建议幼儿园、小学和中学每周清除污水，防止孑孓滋生。

本贡还要求省、县医疗机构提高诊断和治疗登革热水平，降低死亡率。本贡同时提醒个人生病应及时前往医院救治，勿自行前往诊所购药、服药。

2017年，老挝确诊5584例登革热病例，14人死亡；2018年前三季度，老挝4600多人感染登革热，14人死亡。

登革热是一种由蚊子传播的急性传染病，其典型症状是发烧、头痛和关节痛等。登革热分为普通登革热和出血登革热，后者死亡率较高。据悉，今年东南亚多地登革热病例高发。

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