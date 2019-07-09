新华社科威特城7月8日电 专访：中科在“一带一路”框架下将取得更多务实合作成果——访中国驻科威特大使李名刚

新华社记者聂云鹏 王薇

“随着中科战略伙伴关系的不断深化，两国在共建‘一带一路’框架下各领域务实合作将取得更多成果。”中国驻科威特大使李名刚日前接受新华社记者专访时说。

李名刚说，去年7月，科威特埃米尔萨巴赫对中国进行国事访问，这是萨巴赫第七次访华，也是他时隔9年再次来到中国，对中科关系具有继往开来的重要作用。访问期间，两国元首一致决定建立中科战略伙伴关系，为新时期中科关系注入新动力、开辟新前景。

李名刚表示，中科两国元首的会晤，为新时代中科关系的发展做出规划和引领，从更高层次指导和保障两国关系健康发展，引领两国在共建“一带一路”合作中取得更多成果。

李名刚说，访问一年来，中科双方将落实元首共识作为推动双边关系发展的首要目标。两国元首多次互致信函，强调要持续促进两国发展战略对接，进一步深化务实合作。

去年12月，萨巴赫特使、科威特第一副首相兼国防大臣纳赛尔访华，同中方探讨落实萨巴赫访华成果。此外，科威特内阁成立专门委员会，多次开会跟进成果落实情况。双方有关部门也在积极落实萨巴赫访华期间所签经贸、投资、智慧城市等领域合作文件，具体合作正在稳步推进。

李名刚说，一年来，中科两国政治互信不断深化，坚定支持彼此核心利益，在包括联合国在内的国际舞台上保持密切合作。双方继续扩大在能源、基础设施、金融、贸易、投资等领域合作。

李名刚介绍说，2018年中科双边贸易总额达187亿美元，同比增长55.1%。中国继续保持科威特第一大进口来源国和第二大出口目的地国地位，是科威特非石油类最大贸易伙伴。科威特是中国第九大原油进口来源国。截至2018年底，中国公司在科承建项目总数达120个，总金额约215亿美元。

李名刚表示，中科友好交往一直是中国与地区国家交往的典范。在当前国际关系和地区局势不稳定、不确定因素聚集的情况下，中科战略伙伴关系的平稳健康发展不仅为促进地区和平发展注入新动力，为打造中阿命运共同体贡献新力量，也为促进国际合作、推动全球治理体系改革和人类命运共同体建设积累宝贵经验，作出贡献。

“我们将同科方共同努力，进一步落实两国元首共识，不断深化中科战略伙伴关系，更好造福两国和两国人民。”李名刚说。

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