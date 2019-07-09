新华社莫斯科7月9日电 综述：俄罗斯沙场点兵忙 多场军演此起彼伏

新华社记者栾海

根据俄罗斯国防部8日发布的消息，俄武装力量近日在俄境内多地举行军事演习，参演单位操练多兵种协同作战或单独作战技战术。

在下诺夫哥罗德州，俄坦克兵某部正在为实施团级战术演习进行准备，预计参演军人超过4500人。本次军演将动用800多件大型武器，包括T-80坦克、BMP-3步兵战车、Msta-S自行榴弹炮、“冰雹”火箭炮、托尔-M2U防空导弹系统、伊斯坎德尔-M地对地战术导弹系统等。

在科麦罗沃州、斯维尔德洛夫斯克州、阿尔泰边疆区和图瓦共和国，俄中部军区诸兵种合成集团军某部2500多名军人和500多件大型武器装备正在集结。参演部队将动用自行火炮、迫击炮、火箭炮对单个目标和集群目标实施射击演习，其中约半数射击课目需夜间完成。

在车里雅宾斯克州，约1500名坦克兵完成“两军”对抗演习，演习课目包括占据有利攻击阵地、诱敌进入包围、阻止对手转移等。演习期间，参演部队动用航空兵和火箭炮，操练坦克兵、炮兵和摩托化步兵协同作战。

在奥伦堡州，诸兵种合成集团军某部摩托化步兵开始实施大型战术演习，参演军人超过4000人。演习课目包括迂回包围假想敌、集中火力射击、战斗期间运送弹药、燃油和食品。预计此次演习动用600件大型武器装备。

在罗斯托夫州，南部军区防核、防化、防生物兵某部150多名军人实施掩护课目演习，通过施放烟幕和气溶胶，遮蔽部队所在位置，躲避假想敌火力攻击。参演部队还完成击退敌方渗透小分队以及防化侦察车、制剂自动喷洒车演习课目。

此外，俄航空兵40多架伊尔-76运输机8日从特维尔州、普斯科夫州和奥伦堡州机场转场至南部克拉斯诺达尔边疆区机场，将参加演习的空降兵从该边疆区空运至西部科斯特罗马州和乌里扬诺夫斯克州指定地区，随后完成占领敌人军事目标和歼灭非法武装分子的任务。

另据俄罗斯国防部发布的消息，今年上半年，俄南部军区航空兵完成2.45万小时飞行，发射约70枚制导武器和4000多枚火箭弹，完成2700多次投弹。

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