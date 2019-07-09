新华社圣保罗7月8日电 专访：中美同意重启经贸磋商对全球都是好消息——访巴西中国问题专家保利诺

新华社记者宫若涵

巴西圣保罗州立大学哲学与科学学院教授、中国问题专家路易斯·保利诺日前在圣保罗接受新华社记者专访时，高度评价中美两国元首会晤释放出的积极信号以及中方的坦诚态度，并期待中美双方能深化互利合作。

保利诺认为，美国挑起的经贸摩擦不只对中美两国经济，也对世界经济造成了严重影响。“根据国际货币基金组织的估算，如果贸易战和保护主义趋势继续下去，将导致2020年全球国内生产总值（GDP）增长率下滑0.5个百分点，折算金额约4550亿美元。因此，中美同意重启经贸磋商，对两国和世界来说都是好消息。”

对中方一贯秉持的开放坦诚态度，保利诺表示，正如中方强调的，当前世界面临的问题不是全球化造成的，保护主义政策无助于解决这些困境，只会雪上加霜。

保利诺说，通过捍卫和加强多边贸易体制、降低贸易壁垒，中国为打造一个更加友善的国际经贸环境做出了贡献，使更多国家可以参与全球价值链，分享全球化的益处。

在保利诺看来，如果中美在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商，有望达成“合则两利”的结果。

“美国高科技企业和农业生产商的主要市场都在中国，他们是贸易战的主要输家。例如，美国对中国的大豆出口2018年大幅下滑，美国农场主损失巨大，许多人破产或濒临破产。”他说。

保利诺还表示，华为等中国公司的美国供应商同样遇到了大麻烦。他说，达成协议对这些公司都有利，贸易战给美国经济带来的伤害大于收益。

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