新华国际时评：自贸合作“小高潮”彰显时代大势

新华社北京7月9日电 述评：自贸合作“小高潮”彰显时代大势

新华社记者叶书宏

当霸道的单边主义和保护主义扰乱全球贸易秩序之时，另一种声音彼此呼应形成和鸣：近期，非洲、欧盟、拉美、亚洲等地区的自贸谈判相继取得突破性进展。这表明，自由贸易、多边主义依然是世界主流，人类从闭塞走向开放是不可阻挡的时代潮流。

7月7日，非洲联盟举行峰会，宣布非洲大陆自贸区建设正式启动。截至目前，非盟55个成员国中已有54个国家签署该协定。这意味着，一个覆盖12亿人口、2.5万亿美元国内生产总值的市场即将形成，高度整合的市场资源和巨大的人口红利将产生显著的一体化效应，推动联合自强的非洲成为一片充满希望的大陆。

在南美，巴西、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭创始的南方共同市场与欧盟经过近20年艰苦谈判后于6月28日就签订自贸协定达成一致。双方将通过互降关税、扩大市场准入等措施构建一个覆盖近7.8亿消费者的庞大市场，为南共市农产品和欧盟工业品出口带来强劲增长。用欧盟委员会主席容克的话说，这是对全球“开放、公平、可持续和基于规则的贸易”的有力支持。

同样在拉美，由墨西哥、哥伦比亚、秘鲁和智利创始的太平洋联盟7月6日在利马举行峰会，为拉美经济一体化再发力。四国承诺继续推进自由贸易，深化区域经济一体化，维护多边贸易体制。值得一提的是，各方还决定建立同亚太经合组织的协商机制，加强同其他区域性组织的贸易合作，体现了区域自贸合作的开放透明理念，这在当下尤为珍贵。

人们还注意到，为共同应对全球贸易面临的挑战，太平洋联盟同南共市正加速对接。巴西和智利去年年底签署自贸协定，谈判周期仅6个月，堪称神速，目的是“尽快把南共市和太平洋联盟连接在一起”。鉴于两大区域一体化组织占拉美外贸比重80%、国内生产总值占地区90%，并囊括了地区前7大经济体，其整合必将为拉美经济带来新的增长空间。

在亚洲，区域自贸合作也取得新进展。由东盟十国发起的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）近日完成第26轮谈判，进入关键阶段。7月下旬，第27轮谈判将在中国举行，并于8月初在北京举行部长级会议。目前，各方正加紧磋商，中方也积极发挥“促谈、促合、促成”的作用，以期推动北京会议取得积极成果，为年底谈判收官做好准备。

当前，全球贸易环境在少数国家单边保护主义冲击下持续恶化，自贸合作取得突破或进程加速至少传递出两重信号：一是单边主义、保护主义侵害各国经济，各方积极拓展外部市场对冲负面影响，过去制约彼此达成协定的门槛大大降低，合作意愿显著增强；二是从大趋势看，自由贸易推动共同发展、提升整体福祉的全球认知没有改变，捍卫基于规则的多边贸易体制的意愿没有减弱，全球朝着开放融合发展的历史潮流没有转向。

基于历史和理性的认知，贸易是经济增长的重要引擎，贸易增长促进了世界经济增长与繁荣，使国际经济联系日益紧密，各国相互依存度不断提升，将经济全球化推向更高水平。无论是非洲打造世界最大自贸区、南共市与欧盟“马拉松式”谈判终成正果，抑或太平洋联盟和RCEP谈判提速，都在践行一个共识：开放合作是经济全球化时代的必然要求。诚如阿根廷经济学家乔治·卡斯特罗所言：南共市-欧盟自贸协定当下具有里程碑意义，它表明了经济全球化不可逆转，多边主义仍是世界主流。

当今世界贸易格局在加速调整，个别大国抱持赢家通吃的零和思维，以“丛林法则”替代公平贸易，妄图对世界市场“各个击破”“分而治之”，严重扰乱了全球贸易秩序。基于世贸原则的自贸安排呈现日益活跃的势头，无疑将对逆流形成制衡。人们有理由相信，只要这些自贸安排秉持开放透明、互利共赢的理念，就一定能在经济全球化的历史大潮中形成合流，为建设开放型世界经济注入强劲动力。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)