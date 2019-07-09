新华社北京7月9日电 通讯：扎根沙漠的“骆驼刺”——中国“泰达人”的埃及故事

新华社记者程帅朋 李鲲 孙天朗

“不畏风沙，不怕干旱，它们一个个顽强地挺立在戈壁沙漠……经年累月，没有丝毫退缩，它们以极其顽强的生命力诠释着生命中蕴含的一种壮烈、一份坚韧、一腔豪迈……”

中非泰达投资股份有限公司（简称“中非泰达”）副总经理魏建青曾在文章中这样描述他在埃及戈壁滩上看到的骆驼刺。在他看来，这种根系直达地下几十米的坚韧植物，像极了扎根埃及20多年的“泰达人”。

泰达是中国天津经济技术开发区英文首字母缩写的音译。1998年初，中国国务院指定由天津开发区帮助埃及开发苏伊士地区，包括开发公司与政府机构密切互动、产城融合等理念在内的“泰达模式”开始在当地复制。

然而，由于中方在合作项目中占股比例较低等原因，“泰达人”在埃及的第一个10年走得磕磕绊绊。2008年，经中国商务部批准成为国家级境外经贸合作区的中埃苏伊士经贸合作区正式设立，中非泰达作为中方投资运营主体，开始在新项目中发挥主导作用。这一年，29岁的魏建青加入中非泰达，飞到7500公里外的陌生国度迎接新挑战。

“中午土豆晚上白菜，第二天倒个个儿，中午白菜晚上土豆……吃饭、交通、住宿都很艰苦。”魏建青说，回忆起那时的情景，更难的是任务繁重。

待建合作区自然条件恶劣。“中方人员坚守在工地指导建设，埃及太阳辐射太厉害，工地上的同事都成了‘熊猫眼’，戴墨镜的地方是白的，其他地方都黝黑黝黑。”魏建青说。然而，他们在不到1年的时间里建成了3栋厂房、一栋8层写字楼、一栋8层的四星级酒店和2栋白领公寓，其质量与速度被称为埃及当代建筑史上的奇迹。

楼盖好了，接踵而至的招商工作压力更大。2009年，中埃苏伊士经贸合作区1.34平方公里起步区成功揭牌。连续几个月，魏建青奔波在首都开罗与合作区之间，拜访相关部门和企业。

2011年，埃及政治陷入动荡。在充满不确定性的环境中，合作区的招商工作迎来里程碑式的进展——玻璃纤维生产巨头、中国企业巨石集团选择在合作区投资建厂。那时，喜悦中的魏建青没有想到，艰难时刻还在后面。

巨石集团在埃及的一期项目计划年产约8万吨，但需要大量能源支持。此前，中非泰达已得到埃及方面的供电保障承诺，但在设备清关时，需要15兆瓦电的巨石集团却被告知，埃方只能提供8兆瓦的电，这导致设备集装箱在港口积压，损失巨大。

魏建青清晰记得当时的情形，“泰达人”不分白天黑夜，想尽所有可能的办法，最终使巨石集团的电力需求得到满足。在当时动荡的埃及，安全、靠谱成为合作区的代名词，更多的优质企业纷纷与中非泰达接洽。

起步区建设完成后，2016年1月，面积达6平方公里的中埃苏伊士经贸合作区二期正式揭牌，“泰达人”的“入埃及记”进入了全新阶段。

中非泰达董事长刘爱民告诉新华社记者，截至2018年底，中埃苏伊士经贸合作区累计上缴东道国税收超过7939万美元，直接解决就业3500余人，产业带动就业约3万人，员工属地化率达到90%以上。

独乐乐不如众乐乐。据中非泰达总经理助理张轶翔介绍，中非泰达的海外园区运营模式如今正在尼日利亚等国的中资境外园区应用落地，“泰达人”的骆驼刺精神正在为共建“一带一路”合作发展注入更多动力。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)