日本政府将向麻风病患者家属进行国家赔偿

新华社东京7月9日电（记者姜俏梅）日本熊本地方法院日前要求政府对曾受隔离政策影响的麻风病患者家属进行总计3.76亿日元（约合2379万人民币）的国家赔偿。日本政府9日表示接受这一判决结果，不再上诉。

日本过去对麻风病患者实施隔离政策，给麻风病患者家属造成伤害，561位麻风病患者家属集体起诉日本政府，要求国家赔偿。熊本地方法院在6月28日的判决中首次认为，政府隔离政策不仅伤害了麻风病患者，同样伤害了患者家属，要求政府向其中541位麻风病家属赔偿3.76亿日元。

按照规定，日本政府可在本月12日之前提起上诉。日本首相安倍晋三9日在与厚生劳动大臣和法务大臣进行磋商后决定接受法院判决不上诉，称“不能继续让麻风病患者家属经受言语无法描述的痛苦”。

麻风病患者家属诉讼律师团律师铃木敦士表示，放弃上诉是政府承认责任的第一步，希望政府今后除进行赔偿外，还要在制定政策时与当事者协商以消除可能带来的歧视和偏见。

日本曾长期对麻风病人强制隔离，直到1996年才废除这一做法。此后，日本各地麻风病患者以侵犯人权为由起诉政府要求赔偿。2001年，熊本地方法院裁定政府对麻风病患者进行18.2亿日元的国家赔偿。当时日本政府决定不上诉，并建立起麻风病患者补偿制度

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