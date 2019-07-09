新华社乌兰巴托7月9日电 专访：“三驾马车”拉动中蒙关系飞驰向前——访中国驻蒙古国大使邢海明

新华社记者阿斯钢 于嘉 勿日汗

中国驻蒙古国大使邢海明日前接受新华社记者专访时表示，2014年中蒙建立全面战略伙伴关系以来，政治互信、经贸合作、人文交流这“三驾马车”正拉动中蒙关系飞驰向前。

邢海明说，双方高层交往频繁，政治互信不断夯实。通过这些交往，双方增进了战略沟通，特别是蒙方强调在一些重大问题上尊重中方核心利益和重大关切，进一步巩固了双方的政治互信，为中蒙关系长期健康稳定发展奠定了坚实基础。

关于两国经贸合作，邢海明表示，中蒙两国正在加快推进自由贸易协定联合可行性研究。就在上个月，双方正式签署中蒙二连浩特－扎门乌德经济合作区政府间协议，经合区的建成将极大促进经济要素活跃流动，实现两国优势互补。

他说，蒙方积极支持和参与共建“一带一路”，双方正加快“一带一路”倡议同蒙方“发展之路”倡议进行战略对接。中国连续多年成为蒙古国第一大贸易合作伙伴、最重要的投资来源国和援助提供国。中蒙政府间经贸科技联委会、矿能和互联互通合作委员会、中蒙博览会等机制运转顺利，提升了双方合作的规模和质量。

在人文交流方面，邢海明说，中蒙人文交流共同委员会顺利运行，机制建设不断完善，成为促进两国人民相互了解、增进双方友谊的重要平台。一批又一批中国优秀影视剧译作登上蒙古国荧屏，深受蒙古国观众喜爱和追捧。乌兰巴托中国文化中心和孔子学院在蒙古国运行顺利，越来越多的学校建立起汉语中心，越来越多的蒙古国青少年立志学习汉语、了解中国。

他说，以中国四大名著为代表的中国优秀文学作品在蒙古国陆续翻译出版，成为传播优秀中国文化的重要载体。“欢乐春节”“中国文化和旅游节”等活动热闹红火，得到蒙古国民众好评。

邢海明表示，今年是中蒙建交70周年、双方修订《中蒙友好合作关系条约》25周年，也是中蒙建立全面战略伙伴关系5周年，是双边关系中的重要时间节点。相信以此为契机，中蒙关系必将迎来更加广阔的天地、更加光明的前景、更加美好的未来。

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